Кривош про чутки щодо постановки теракту: це не спектакль, а перфоманс

Борис Бондар Розслідування 17:10, 23.07.2020 Оновлено: 18:07, 23.07.2020

Терорист Максим Кривош, якому сьогодні, 23 липня, суд у Луцьку обрав запобіжний захід, заявив, що влада не використовувала його в своїх цілях.

Про це він повідомив у залі засідань, прокоментувавши чутки про те, що його дії були постановочними.

"Якщо це спектакль, значить, він написаний мною. Це не спектакль, це перфоманс. Вони називають це терактом, я називаю це перфомансом", – заявив Кривош.

Він розповів, що автобус для захоплення вибрав абсолютно випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.

"План дій був... авторитетів у мене немає", – пояснив терорист.

"Я всіх прошу чекати на продовження перформансу "Антисистема", – крикнув Кривош після оголошення вироку в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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