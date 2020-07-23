Кривош про чутки щодо постановки теракту: це не спектакль, а перфоманс
Кривош спростував чутки про постановку теракту в Луцьку.
Терорист Максим Кривош, якому сьогодні, 23 липня, суд у Луцьку обрав запобіжний захід, заявив, що влада не використовувала його в своїх цілях.
Про це він повідомив у залі засідань, прокоментувавши чутки про те, що його дії були постановочними.
"Якщо це спектакль, значить, він написаний мною. Це не спектакль, це перфоманс. Вони називають це терактом, я називаю це перфомансом", – заявив Кривош.
Він розповів, що автобус для захоплення вибрав абсолютно випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.
"План дій був... авторитетів у мене немає", – пояснив терорист.
"Я всіх прошу чекати на продовження перформансу "Антисистема", – крикнув Кривош після оголошення вироку в суді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Луцька Максим Кривош узяв у заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка та погрожував підірвати його.
Були опубліковані вимоги терориста, який захопив автобус у Луцьку.
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників у Луцьку.
Лише під вечір терорист випустив заручників з автобуса.
Також Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом і чому операція затягнулася.
Для затримання Кривоша спецназ на БТР застосував світлошумові гранати.
Пізніше заручники з Луцька розповіли про 13-годинний полон в автобусі.
У суді Кривош заявив, що відпустив заручників тільки після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, адже він єдиний виконав його вимоги.
Суд у Луцьку виніс рішення взяти під варту на 60 днів терориста Максима Кривоша без можливості внесення застави.