Кривонос розповів, як змусити Росію повернути Крим і Донбас без війни

Україна не зможе відвойовувати силовими методами повернення контролю над окупованими Росією Кримом і Донбасом. Втім є інші способи змусити агресора залишити ці території.

Таку думку озвучив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Дом". За його словами, для цього нашій державі необхідно ще більше заручитися підтримкою міжнародних партнерів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему (деокупації Криму. – Ред.) силовим методом Україна не може на цьому етапі. Тому що є проблеми – по-перше, це війна на Донбасі. Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо", – зазначив Кривонос.

Він наголосив, що в цьому аспекті все впирається у матеріально-технічний та людський потенціал, а також у ризик доволі великих втрат. Тому завдання номер один, переконаний заступник секретаря РНБО, – це продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами у питанні щодо нарощення санкцій проти Російської Федерації.

"Виводити Росію ними на такий рівень, що питання буде: або вони віддадуть Крим, або залишаться без штанів, умовно кажучи. Плюс паралельно посилювати всередині країни обороноздатність, яка дасть спроможність у разі необхідності діяти силовими методами", – пояснив стратегію звільнення окупованих територій Кривонос.

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