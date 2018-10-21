МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Кривавий теракт в Керчі: число постраждалих різко збільшилося

11.3тЧитати матеріал російською

Загальна кількість постраждалих в Керченському політехнічному коледжі в результаті масового розстрілу досягло 73 осіб, з них госпіталізовано 47.

Про це РИА Новостям заявили в Центрі медицини катастроф анексованого Криму. При цьому в 11 кримських, кубанських і московських лікарнях перебувають 46 осіб, які постраждали в Керчі.

У Сімферополі лікування проходять 15 осіб, всі - в стані середнього ступеня тяжкості.

Новини
Як Росляков влаштував теракт в Керчі: з'явилися шокуючі кадри нападу. Відео (18+)

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почали розслідування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росія несе відповідальність за масовий розстріл людей в коледжі і повинна за це відповісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за деякими даними, Росляков довго готувався до бійні. Він поцупив у матері гроші, а тренувався стріляти біля покинутого заводу і в спеціальному центрі.

Більш того, хлопець напередодні трагедії підходив підготовку в Сімферополі. Також журналісти знайшли місце, де він стріляв по мішенях та збирав вибухівку. Там знаходився спалений ноутбук підлітка.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
8
5
Смішно
6
Цікаво
10
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Udmurt Anti
Udmurt Anti
40 грамм свинца в башку принял -только причесочку попортил .Прямо Рэмбо-Терминатор-Командо какой-то .Ему бы MG да катану -до Лондона б дошел и Рейкьявик освободил .Даже ботиночки не запылил бы .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Бред. Как еще отвлечь внимание от настоящих проблем Крыма? А тут теракт, убийства, и зачем вода, и что такое Армянск со своей экологией... Главное - решение и расследование под контролем самого лилиПута. Он "царь", и что он скажет, так и будет. Кинотеатр отравить, многоэтажку взорвать - пожалуйста! И вся раша рукоплещет "царю"... А фото из самострелом из дробовика картечью...- да все вокруг должно быть забрызгано мозгами, кровью, костями... (извините за подробности, сам видел). А этого нет. Фейк. Пацана подставили и по подлому грохнули. Знакомый почерк ФСБ... (Ведь визиток "Правого Сектора" не нашли...).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Не так страшен керченский стрелок, как кремлевский миротворец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги