Кривавий теракт в Керчі: число постраждалих різко збільшилося

Загальна кількість постраждалих в Керченському політехнічному коледжі в результаті масового розстрілу досягло 73 осіб, з них госпіталізовано 47.

Про це РИА Новостям заявили в Центрі медицини катастроф анексованого Криму. При цьому в 11 кримських, кубанських і московських лікарнях перебувають 46 осіб, які постраждали в Керчі.

У Сімферополі лікування проходять 15 осіб, всі - в стані середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почали розслідування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росія несе відповідальність за масовий розстріл людей в коледжі і повинна за це відповісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за деякими даними, Росляков довго готувався до бійні. Він поцупив у матері гроші, а тренувався стріляти біля покинутого заводу і в спеціальному центрі.

Більш того, хлопець напередодні трагедії підходив підготовку в Сімферополі. Також журналісти знайшли місце, де він стріляв по мішенях та збирав вибухівку. Там знаходився спалений ноутбук підлітка.