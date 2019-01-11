Кривавий слід: сплив зв'язок Фукса з організатором убивств на замовлення

Путінський олігарх Павло Фукс, який у результаті афери відсудив мільярди у київського метрополітену, підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом Юрієм Василенком.

В Україні Василенка вважають одним з організаторів убивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова - останнім часом "авторитет" переховувався в Росії.

Василенко і Фукс: обидва родом із Харкова

11 січня стало відомо, що в Москві зі стріляниною викрадений український кримінальний авторитет. Ресторан "Базилік", де і стався інцидент, служив Василенку як офіс. Увечері 10 січня туди увійшла група міцних чоловіків, які наказали піти за ними.

На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, під час якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого "авторитета" в багажник машини і відвезли в невідомому напрямку.

Вночі в квартирі, яку орендував Василенко, був проведений обшук. У приміщенні було виявлено кілька десятків одиниць зброї, зокрема снайперські гвинтівки, а також вибухові речовини.

Юрій Василенко відомий в Україні, як впливовий кримінальний "авторитет", який тісно пов'язаний з представниками російських мафіозних кіл. Найбільш тісні стосунки він підтримував зі "злодієм в законі" Володимиром Тюріним (Тюрік) - це перший чоловік Марії Максакової, вдови Вороненкова. Двоє дітей Максакової і Тюріна зараз живуть із батьком у Росії.

Максакова і Тюрін

Юрія Василенка вважають причетним до кількох замовних убивств, серед них і розстріл у Підмосков'ї лідера терористичного "Оплоту" Євгена Жиліна.

Жиліна вбили 19 вересня 2016 року в ресторані "Вітерець", який знаходиться в елітному селищі Горки-2 на Рубльовці (Підмосков'я)

До останнього злочину, на думку співрозмовників агентства "Росбалт", привели наступні події.

У 2016 році великий харківський бізнесмен, власник низки торгових центрів, вирішив вивести в Європу $6 млн. За допомогою в цьому питанні він звернувся до знайомого - впливового бізнесмена Павла Ф. А той у свою чергу згадав про свого знайомого Максима - сина "злодія в законі" Володимира Юрченка (Сева, убитий в 1998 г.). Максим взявся організувати "конверт", а Павло Ф. виступав своєрідним гарантом того, що тіньова операція пройде нормально.

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Однак після того, як гроші пішли на "майданчик" Максима, їх власник більше про них нічого не знав. Максим посилався на якісь об'єктивні причини, але були підозри, що $6 млн просто поділили син "законника", Юрій Василенко та пов'язані з ним у Росії гангстери.

Потерпілий бізнесмен звернувся по допомогу до свого друга і надійного прикриття Євгена Жиліна, у якого "під рушницею" була група бойовиків у Харкові. Жилін одразу почав досить жорстко атакувати Максима, Юрія Василенка та Павла Ф. Останній, щоправда, нібито був на боці потерпілого підприємця, сам тиснув на Максима і Юрія Василенка, щоб вони повернули гроші.

У підсумку, за інформацією журналістів, Жилін став уже атакувати тільки Максима і Юрія Василенка, в рахунок боргу "віджимати" їхні активи в Харкові. Все це закінчилося тим, що у вересні 2016 року Жиліна застрелив кілер у ресторані "Вітерець". За словами джерела агентства, оперативники вже встановили, що в Підмосков'ї за Жиліним вів спостереження один із родичів Юрія Василенка. Пізніше саме він надав зброю й автомобіль трьом безпосереднім виконавцям убивства. Один із кілерів - Микола Дідківський - оголошений у міжнародний розшук.

"Це далеко не єдине вбивство, яке було скоєно угрупованням Юрія Василенка, - висловило думку джерело агентства. - "Кривавий слід" за ним тягнеться ще з часів розстрілу в 2007 році авторитетного бізнесмена Максима Курочкіна (Макс Скажений).

Максим Курочкін був застрелений на виході з будівлі Святошинського райсуду в Києві (2007 рік)

Ходили розмови, що до організації та пошуку виконавців мали відношення Юрій Василенко та його друг і діловий партнер Едуард Аксельрод. Ця ж пара знайшла виконавців для розстрілу колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. СБУ вважає, що "замовником" цього злочину був Володимир Тюрін. Потім між Юрієм Василенком і Аксельродом виник конфлікт, той начебто почав співпрацювати з СБУ у "справі Вороненкова", завдяки чому залишився на свободі. Після чого в листопаді 2017 року його застрелив кілер у Харкові".

Едуард Аксельрод (Льопа) загинув у листопаді 2017 року у Харкові. Автомобіль, у якому він перебував, зрешетили кулями.

Судячи з усього, під ім'ям "Павло Ф." у публікації агентства "Росбалт" мається на увазі скандальний олігарх Павло Фукс, який підозрюється в численних аферах в Україні.

Також стало відомо, що Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.

Павло Фукс

Кілька днів тому вибухнув іще один скандал. Стало відомо, що Фукс, який 7 січня прилетів до Мексики разом iз нардепом, заступником голови "Народного фронту" Андрієм Іванчуком, був одразу ж затриманий і відправлений у "мавпятник".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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