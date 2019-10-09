Кривавий "мир": терористи на Донбасі влаштували показуху перед розведенням військ

Терористи "ЛНР", незважаючи на те, що кожен день ведуть обстріли позицій ЗСУ під Золотим, показушно випустили сигнальну білу ракету. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

Демонстративний жест представник окупантів показав у Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню, передає "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Згідно з раніше обговореною процедурою, "народна міліція" сигналом білої ракети о 12:00 повідомила українську сторону про свою готовність до виконання заходів із розведення сил і засобів", – цинічно збрехав представник "ЛНР" у СЦКК.

Зі свого боку терористи "ДНР" повторили показуху з готовністю до примирення і також випустили білу ракету, передає пропагандистський Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Через деякий час терористи "ЛНР" нахабно заявили, що Київ нібито зірвав відведення сил в районі Золотого на Донбасі, оскільки не відреагував сигналом у відповідь на випуск ракети окупантами. Представники ОБСЄ також підтвердили, що Київ до 13:00 не показав готовність до відведення.

Нагадаємо, воїни Збройних сил України побоюються, що після відведення військ під Золотим на Луганщині їхні позиції одразу ж займуть терористи. Цього боїться і місцеве населення.

Терористи "ЛНР" "Преса України"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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