Головна Новини
1 січня • оновлено в 16:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Кривавий Новий рік": серія жахливих ДТП сколихнула Україну

1.9т
Читати матеріал російською

У новорічні вихідні, 31 грудня 2019-го та 1 січня 2020 року, в багатьох містах України трапилося одразу декілька моторошних ДТП, які забрали життя людей і призвели до великої кількості постраждалих.

До того ж у деяких із них винуватцями стали неповнолітні діти. OBOZREVATEL пропонує добірку аварій на дорогах країни напередодні та в перший день нового року (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, 31 грудня смертельна ДТП трапилася в місті Карлівка на Полтавщині. Там 28-річний водій, житель с. Клімівка Карлівського району, не впорався із керуванням і врізався в бетонну електроопору.

Біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у ДТП Peugeot, яким управляли підлітки

Біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у ДТП Peugeot, яким управляли підлітки

Facebook/ДТП. Київ

Як повідомили в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА, в результаті ДТП пасажири авто – 28-річний житель Карлівки та 41-річна жителька села Клімівка Карлівського району – загинули на місці події.

А водій-винуватець аварії і ще двоє пасажирів його авто – 29 і 27 років – отримали травми. Їх усіх госпіталізували до місцевої райлікарні.

Не обійшлося без аварій на дорогах і в перший день нового року. На проспекті Перемоги в Києві в напрямку центру ДТП спровокував водій, як припустили в спільноті "ДТП. Київ" у Instagram, у нетверезому стані. В результаті постраждали обмежувачі.

ДТП на проспекті Перемоги в Києві

ДТП на проспекті Перемоги в Києві

instagram.com/dtp.kiev.ua

Також вранці 1 січня біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автомобіль Peugeot, яким керували підлітки. Фото з місця події були опубліковані на сторінці спільноти "ДТП. Київ" у Facebook.

"Сьогодні вранці біля В. Стариці підлітки каталися на авто, не справилися з керуванням і перекинулися", – йдеться в повідомленні.

Аварія біля села Велика Стариця

Аварія біля села Велика Стариця

Facebook/ДТП. Київ

За словами очевидців, в авто перебували двоє дітей у віці всього по 10 років і двоє 14-15-річних підлітків. Зазначається, що коли автомобіль перекинувся, водій зняв із нього номери і зник у невідомому напрямку.

Водій зняв із авто номери і зник у невідомому напрямку

Водій зняв із авто номери і зник у невідомому напрямку

Facebook/ДТП. Київ

На щастя, в цій ДТП ніхто не загинув. Хоча на місце події прибули медики швидкої допомоги, поліцейські й слідчо-оперативна група.

Також у мережі виклали фото з аварії біля станції метро "Святошин" у столиці.

"У когось новорічна ніч видалася буйною. Подробиці аварії і постраждалі уточнюються", – йдеться у підписі до знімків.

ДТП біля метро "Святошин"

ДТП біля метро "Святошин"

instagram.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 31 грудня на вулиці Калиновій автомобіль Opel збив чоловіка. Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Удар був такої сили, що пішохід знепритомнів і перестав дихати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві
Місце
Україна
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
После снюсов)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги