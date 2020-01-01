"Кривавий Новий рік": серія жахливих ДТП сколихнула Україну

У новорічні вихідні, 31 грудня 2019-го та 1 січня 2020 року, в багатьох містах України трапилося одразу декілька моторошних ДТП, які забрали життя людей і призвели до великої кількості постраждалих.

До того ж у деяких із них винуватцями стали неповнолітні діти. OBOZREVATEL пропонує добірку аварій на дорогах країни напередодні та в перший день нового року (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, 31 грудня смертельна ДТП трапилася в місті Карлівка на Полтавщині. Там 28-річний водій, житель с. Клімівка Карлівського району, не впорався із керуванням і врізався в бетонну електроопору.

Біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у ДТП Peugeot, яким управляли підлітки Facebook/ДТП. Київ

Як повідомили в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА, в результаті ДТП пасажири авто – 28-річний житель Карлівки та 41-річна жителька села Клімівка Карлівського району – загинули на місці події.

А водій-винуватець аварії і ще двоє пасажирів його авто – 29 і 27 років – отримали травми. Їх усіх госпіталізували до місцевої райлікарні.

Не обійшлося без аварій на дорогах і в перший день нового року. На проспекті Перемоги в Києві в напрямку центру ДТП спровокував водій, як припустили в спільноті "ДТП. Київ" у Instagram, у нетверезому стані. В результаті постраждали обмежувачі.

ДТП на проспекті Перемоги в Києві instagram.com/dtp.kiev.ua

Також вранці 1 січня біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автомобіль Peugeot, яким керували підлітки. Фото з місця події були опубліковані на сторінці спільноти "ДТП. Київ" у Facebook.

"Сьогодні вранці біля В. Стариці підлітки каталися на авто, не справилися з керуванням і перекинулися", – йдеться в повідомленні.

Аварія біля села Велика Стариця Facebook/ДТП. Київ

За словами очевидців, в авто перебували двоє дітей у віці всього по 10 років і двоє 14-15-річних підлітків. Зазначається, що коли автомобіль перекинувся, водій зняв із нього номери і зник у невідомому напрямку.

Водій зняв із авто номери і зник у невідомому напрямку Facebook/ДТП. Київ

На щастя, в цій ДТП ніхто не загинув. Хоча на місце події прибули медики швидкої допомоги, поліцейські й слідчо-оперативна група.

Також у мережі виклали фото з аварії біля станції метро "Святошин" у столиці.

"У когось новорічна ніч видалася буйною. Подробиці аварії і постраждалі уточнюються", – йдеться у підписі до знімків.

ДТП біля метро "Святошин" instagram.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 31 грудня на вулиці Калиновій автомобіль Opel збив чоловіка. Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Удар був такої сили, що пішохід знепритомнів і перестав дихати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал