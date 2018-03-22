Криваві теракти: Луценко оприлюднив важливі докази проти Савченко

У Генеральної прокуратури є показання офіцера ЗСУ про те, що нардеп Савченко вербувала офіцерів для здійснення терактів у центрі Києва, а також аудіо- та відеозаписи цих розмов.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні регламентного комітету 22 березня, який розглядає подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, передає "УП".

Луценко розповів, що у 2017 році "Рубан і Савченко вступили в змову з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, планували широкомасштабну терористичну атаку на центр столиці, де зосереджені адміністративні і житлові будівлі".

"Для отримання зброї Рубан і Савченко не пізніше листопада 2017 досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" Захарченком, який пізніше і передав зброю для цього теракту", - сказав генпрокурор.

Він додав, що протягом літа і осені Рубан і Савченко підшукували співучасників і виконавців теракту.

"Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року Савченко звернулася до офіцерів 8 полку спецпризначення ЗСУ, який дислокується у Харкові, які на момент контакту з нардепом були в зоні АТО", - сказав генпрокурор.

"Офіцери Брезень, Захарченко, Лящ і Кот отримали особисто від неї пропозицію здійснювати теракти", - додав Луценко.

За його словами, спочатку офіцери "прийшли до висновку, що це просте марення неврівноваженої психічно людини".

"Але коли в листопаді до цих же офіцерів звернувся Рубан, давши кошти на покупку вантажного автомобіля для перевезення зброї з "ДНР" в Україну, офіцери негайно повідомили про це СБУ", - розповів Луценко.

Він додав, що ці офіцери були залучені до негласних слідчих розшукових дій, а Рубан і Савченко були впевнені, що офіцери і їхні підлеглі стали їхніми співучасниками і "відверто ділилися з ними своїми планами і намірами".

"Процитую. Один з офіцерів в суді надав показання, що в місто Бахмут Савченко приїхала з Рубаном. Савченко сказала, що вони поїдуть на територію ОРДЛО. У зв'язку з цим Рубан попросив придбати їм вантажний автобус і дав 8,5 тисяч доларів. Наступного дня, 20.11. 17 року, я передав цей автобус Рубану в місті Бахмут. Рубан і Савченко проїхали на цьому авто в КПВВ "Майорське", і безпосередньо перед від'їздом Савченко розповіла, що на зворотній дорозі вони повезуть міномети", - прочитав свідчення офіцера Луценко.

Офіцер також указав, що 23 листопада йому зателефонувала Савченко, сказала, що везе з Рубаном "з ОРДЛО міномети і зброю" і попросила офіцера допомогти їм провести це через КПВВ.

"У першій половині дня я зустрів мікроавтобус "Мерседенс Бенц спринтер". Савченко була в вантажному відділенні авто. Проїхавши кілька кілометрів, автобус зупинився, з багажного відсіку вийшла Савченко, деякий час я, Савченко і Рубан обговорювали, яку саме зброю вони привезли з ОРДЛО", - процитував Луценко свідчення офіцера.

Він додав, що ці дані підтверджені даними мобільних операторів зв'язку, які фіксували місцезнаходження телефонів Рубана в ОРДЛО.

"Всі ці дії зафіксовані на аудіо і відео. Знаходження Савченко в цьому автомобілі зафіксовано, це буде продемонстровано в залі Верховної Ради", - підсумував Луценко.

Як повідомляв "Обозреватель", у середу, 22 березня, у Верховній Раді має вирішитися доля позафракційного народного депутата Надії Савченко. Її можуть позбавити недоторканності і навіть заарештувати.