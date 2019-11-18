Терористи "Л/ДНР" придумали новий фейк про Україну, поширивши вигаданий "таємний план з упокорення Донбасу".
Як повідомив журналіст і блогер Денис Казанський, в ОРДЛО через анонімний телеграм-канал запустили новину про "витік з РНБО".
"У ньому перераховувалися звичайні в таких випадках страшилки – примусове переселення жителів Донбасу в західну Україну, примусова українізація та інші страшні кари", – розповів він.
За його словами, новина швидко розійшлася, і зараз її на окупованому Донбасі обговорюють всі, в тому числі так звані міністри і депутати.
"Люди створили паралельну, шизофренічну реальність. Самі придумують "фашистів", розробляють для них підступні плани, а потім ці плани "руйнують" і "викривають", – посміявся Казанський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ погрозливо заявили, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України.
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