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18 листопада • оновлено в 03:32
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"Криваві фашисти": Казанський висміяв фейк "Л/ДНР" про "таємний план по Донбасу"

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Терористи "Л/ДНР" придумали новий фейк про Україну, поширивши вигаданий "таємний план з упокорення Донбасу".

Як повідомив журналіст і блогер Денис Казанський, в ОРДЛО через анонімний телеграм-канал запустили новину про "витік з РНБО".

"У ньому перераховувалися звичайні в таких випадках страшилки – примусове переселення жителів Донбасу в західну Україну, примусова українізація та інші страшні кари", – розповів він.

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За його словами, новина швидко розійшлася, і зараз її на окупованому Донбасі обговорюють всі, в тому числі так звані міністри і депутати.

"Люди створили паралельну, шизофренічну реальність. Самі придумують "фашистів", розробляють для них підступні плани, а потім ці плани "руйнують" і "викривають", – посміявся Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ погрозливо заявили, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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