Криваве свято: на Донбасі терористи вбили мирного жителя

Вранці, 24 серпня в результаті обстрілу терористами "Л/ДНР" села Врубівка Попаснянського району Луганської області загинув 35-річний мирний житель.
Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що снаряд потрапив прямо в його будинок.
"У святий для українців День нашої незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це сталося біля 05 год ранку. Снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Щиро співчуваю горю рідних", - написав Гарбуз.
Він зазначив, що в результаті обстрілу було пошкоджено чотири двоповерхові будинки і школа. Всі служби були спрямовані на місце події.
"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують займані позиції", - підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові дали жорстку відповідь на криваві провокації терористів на Донбасі, в результаті чого противник зазнав втрат.
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".