Криваве свято: на Донбасі терористи вбили мирного жителя

Вранці, 24 серпня в результаті обстрілу терористами "Л/ДНР" села Врубівка Попаснянського району Луганської області загинув 35-річний мирний житель.

Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що снаряд потрапив прямо в його будинок.

"У святий для українців День нашої незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це сталося біля 05 год ранку. Снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Щиро співчуваю горю рідних", - написав Гарбуз.

Він зазначив, що в результаті обстрілу було пошкоджено чотири двоповерхові будинки і школа. Всі служби були спрямовані на місце події.

"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують займані позиції", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові дали жорстку відповідь на криваві провокації терористів на Донбасі, в результаті чого противник зазнав втрат.