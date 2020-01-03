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3 січня • оновлено в 16:51
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Криваве місиво: з'явилися перші фото тіла вбитого Сулеймані. 18+

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У мережі опублікували фото, на яких, імовірно, показаний ліквідований США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані.

Знімки, що зроблені після авіаудару в Багдаді, викладали користувачі Twitter. Тіло Сулеймані було ідентифіковано за перснем, який носив іранський генерал.

Обережно, фото 18+

Тіло убитого Сулеймані

Тіло убитого Сулеймані

Twitter

Тіло убитого Сулеймані

Тіло убитого Сулеймані

Twitter

Тіло убитого Сулеймані

Тіло убитого Сулеймані

Twitter

Вибух авто після авіаудару

Вибух авто після авіаудару

Twitter

Вибух авто після авіаудару

Вибух авто після авіаудару

Twitter

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Ірак
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