Криваве місиво: з'явилися перші фото тіла вбитого Сулеймані. 18+

У мережі опублікували фото, на яких, імовірно, показаний ліквідований США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані.
Знімки, що зроблені після авіаудару в Багдаді, викладали користувачі Twitter. Тіло Сулеймані було ідентифіковано за перснем, який носив іранський генерал.
Обережно, фото 18+
Тіло убитого Сулеймані
Тіло убитого Сулеймані
Тіло убитого Сулеймані
Вибух авто після авіаудару
Вибух авто після авіаудару
#BREAKING Photo shows pieces of Qasem Soleimani's dead body! Via @LucioQuincioC pic.twitter.com/vEX1qQZro4— AcuarelaAriana (@AcuarelaAriana) January 3, 2020
What’s believed to be Qasem Soleimani ring with his body near #Baghdad international airport pic.twitter.com/hqP0iTRUPb— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 3, 2020
#BREAKING— WorldOnAlert (@worldonalert) January 3, 2020
Photo shows pieces of Qasem Soleimani's dead body! pic.twitter.com/5MqYD21xaB
#BREAKING: Death of #IRGC Quds Force commander, Qasem Soleimani & death of commander of #Iraq's #PMU (Hashd al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis in the #USAF airstrike near #Baghdad Intl airport is now confirmed.I received images of severed body of Soleimani including his left hand! pic.twitter.com/CLuh7KDHuZ— Arvin Shulman (@ShulmanArvin) January 3, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. В результаті загинув генерал Касем Сулеймані.
Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що ліквідація генерала Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Касема Сулеймані.
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США Касема Сулеймані.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каан главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував загиблий Сулеймані.
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