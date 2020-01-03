Криваве місиво: з'явилися перші фото тіла вбитого Сулеймані. 18+

У мережі опублікували фото, на яких, імовірно, показаний ліквідований США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані.

Знімки, що зроблені після авіаудару в Багдаді, викладали користувачі Twitter. Тіло Сулеймані було ідентифіковано за перснем, який носив іранський генерал.

Обережно, фото 18+

Тіло убитого Сулеймані Twitter

Тіло убитого Сулеймані Twitter

Тіло убитого Сулеймані Twitter

Вибух авто після авіаудару Twitter

Вибух авто після авіаудару Twitter

What’s believed to be Qasem Soleimani ring with his body near #Baghdad international airport pic.twitter.com/hqP0iTRUPb — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 3, 2020

#BREAKING: Death of #IRGC Quds Force commander, Qasem Soleimani & death of commander of #Iraq's #PMU (Hashd al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis in the #USAF airstrike near #Baghdad Intl airport is now confirmed.I received images of severed body of Soleimani including his left hand! pic.twitter.com/CLuh7KDHuZ — Arvin Shulman (@ShulmanArvin) January 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!