Криваве місиво: з'явилися перші фото тіла вбитого Сулеймані. 18+

У мережі опублікували фото, на яких, імовірно, показаний ліквідований США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані.

Знімки, що зроблені після авіаудару в Багдаді, викладали користувачі Twitter. Тіло Сулеймані було ідентифіковано за перснем, який носив іранський генерал.

Обережно, фото 18+

What’s believed to be Qasem Soleimani ring with his body near #Baghdad international airport pic.twitter.com/hqP0iTRUPb

#BREAKING: Death of #IRGC Quds Force commander, Qasem Soleimani & death of commander of #Iraq's #PMU (Hashd al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis in the #USAF airstrike near #Baghdad Intl airport is now confirmed.I received images of severed body of Soleimani including his left hand! pic.twitter.com/CLuh7KDHuZ