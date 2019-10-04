Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Кривава війна за незалежність триває: в ООС поранений

4.5т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 4 жовтня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Про це інформує пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Новини
У штабі ООС розвінчали фейк про виведення сил Нацгвардії з Донбасу

Крім того, в порушення Мінських угод, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • чотири рази поблизу Водяного з напрямків Ужівки та Пікузів – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Павлополя з напрямків Набережного та Українського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Новогнатівки з напрямків Стили та Петрівського – з автоматичних гранатометів;

  • неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського з напрямку Саханки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • в районі Богданівки з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомета;

  • двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

  • поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з ручного протитанкового гранатомета;

  • неподалік Верхньоторецького з напрямку Михайлівки – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета;

  • в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

  • неподалік Кримського з напрямку Голубівського – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Миронівського з напрямку Санжарівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • двічі неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 3 жовтня під час бойових дій найманцями Російської Федерації був убитий український воїн.

У середу, 2 жовтня, в зоні ООС був поранений один український захисник.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ООС Збройні сили України Новини ДНР Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
2
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shepelenko Sergey
Shepelenko Sergey
Это законная норма каждый месяц по 30 всушников отправлять восвояси.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца уже 2 смердячих ВСУшных алкаша и 4 подранка,к концу недели соберётся целая футбольная команда.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Драго Кувалда, счетовод смердящий, посчитай алкашей впопучленцев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Дальше будет веселее. Гражданскую войну перенесут на оставшуюся территорию Украины. Эти ск-оты смоют кровью свои грехи перед Россией!))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / думки

ads pixel