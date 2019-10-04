Кривава війна за незалежність триває: в ООС поранений

Терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 4 жовтня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Про це інформує пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Крім того, в порушення Мінських угод, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Водяного з напрямків Ужівки та Пікузів – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя з напрямків Набережного та Українського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки з напрямків Стили та Петрівського – з автоматичних гранатометів;

неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського з напрямку Саханки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

в районі Богданівки з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомета;

двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Верхньоторецького з напрямку Михайлівки – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета;

в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

неподалік Кримського з напрямку Голубівського – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі поблизу Миронівського з напрямку Санжарівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 3 жовтня під час бойових дій найманцями Російської Федерації був убитий український воїн.

У середу, 2 жовтня, в зоні ООС був поранений один український захисник.

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