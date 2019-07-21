Кривава трагедія на Львівщині: авто влетіло в зупинку з людьми

В неділю, 21 липня, близько 6.50 на автодорозі Київ – Чоп, у селі Козьова Сколівського району (Львівська область), трапилася дорожньо-транспортна пригода: авто в'їхало в зупинку та збило жінку із двома дітьми.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля "Рено Трафік", 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на 42-річну жінку та її доньок віком 12 і 4 років. Після цього авто з’їхало у кювет та перекинулося, написала пресслужба поліції Львівської області.

Так, мешканку Сколівського району та двох дітей із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, жінка померла, діагнози дітей уточнюються.

ДТП Пресслужба поліції Львівської області

За цим фактом відкрили провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, також вирішується питання про затримання водія в порядку ст.208 КПК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня під Києвом у селі Гурівщина трапилася ДТП із маршрутним автобусом зі Львова, в результаті чого загинули 3 особи. Ще 9 були травмовані. Пізніше, 19 липня, на території туристичного комплексу "Буковель" сталася жахлива аварія. Очевидці кажуть, що водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння, але не постраждав.

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