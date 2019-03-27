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Кривава сутичка на Донбасі: ЗСУ жорстко покарали "Л/ДНР"

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У вівторок, 26 березня, російські окупаційні війська 23 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас шість разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм з розходом 47 хв.

Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. У відповідь один окупант був знищений і двоє поранені.

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Кривава сутичка на Донбасі: ЗСУ жорстко покарали "Л/ДНР"

ИноСМИ

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 17 обстрілів. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь шість разів.

Кривава сутичка на Донбасі: ЗСУ жорстко покарали "Л/ДНР"

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. ОС надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", — йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв заявив, що російські солдати, які нишком воюють на Донбасі, не заслуговують права називатися військовими.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Фейсбучные перемоги продолжаются
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Файбер Моня
Файбер Моня
Как обычно, майдановский режим продолжает направлять против восточных республиканцев всю свою военную мощь с одной единственной и простой целью – ПУСТЬ ГИБНЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ. Таков трагический парадокс нынешней украинской политической реальности.
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