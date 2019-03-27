Кривава сутичка на Донбасі: ЗСУ жорстко покарали "Л/ДНР"

У вівторок, 26 березня, російські окупаційні війська 23 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас шість разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм з розходом 47 хв.

Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. У відповідь один окупант був знищений і двоє поранені.

ИноСМИ

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 17 обстрілів. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь шість разів.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. ОС надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", — йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв заявив, що російські солдати, які нишком воюють на Донбасі, не заслуговують права називатися військовими.

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