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20 вересня • оновлено в 17:35
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Україну накрила хвиля ДТП із маршрутками

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В Україні з 18 по 19 вересня трапилося 10 ДТП за участю пасажирського транспорту. В результаті велика кількість людей отримала травми.

OBOZREVATEL зібрав усю інформацію про криваві аварії. Так, у Черкаській області, між селами Мошни і Будище, лоб у лоб зіткнулися BMW X-5 і маршрутний автобус "Богдан". Постраждали троє пасажирів позашляховика і семеро пасажирів маршрутки.

За попередньою інформацією, аварія трапилася через те, що водій BMW виїхав на зустрічну смугу.

ДТП під Черкасами

ДТП під Черкасами

ДСНС у Черкаській області

ДТП під Черкасами

ДТП під Черкасами

ДСНС у Черкаській області

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Ситуація загрозлива: озвучено статистику ДТП в Україні за 8 місяців

В Одесі водій ВАЗа на швидкості влетів у припаркований "Богдан". Удар був такої сили, що легковик буквально розірвало. Водій ВАЗу вижив, але отримав важкі травми.

Аварія в Одесі

Аварія в Одесі

Думська

У Запоріжжі водій тягача Scania при в'їзді на міст не пропустив маршрутку. В результаті зіткнення постраждали п'ятеро пасажирів автобуса.

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Влетів у тролейбус і загорівся: у Києві трапилася кривава ДТП

Незвичайна ДТП, що закінчилася трагедією, трапилася на трасі Київ – Одеса біля с. Ксаверівка Київської області. У припаркований автобус врізалася вантажівка "Газель", яка загорілася. Обійшлося без жертв. Коли ж поліцейські оформили ДТП і вже збиралися їхати, у цей самий автобус на величезній швидкості влетів позашляховик (стрілка спідометра авто зупинилася на позначці "260 км/год").

"В результаті аварії 39-річний житель Одеси, який був за кермом позашляховика загинув на місці події", – повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

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На Київщині підліток-водій влаштував смертельну ДТП
ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водійка, здаючи назад, у дворі будинку збила пішохода. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці події.

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Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України маршрутка
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