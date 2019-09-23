Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою: названа причина

В Одеській області ДТП, в результаті якої загинули 9 пасажирів маршрутки, трапилася через виїзд автоцистерни на зустрічну смугу.

Аварія відбулася 21 вересня на 12-му км траси Одеса – Білгород-Дністровський між селами Нова Долина і Прилиманське Овідіопольського району. Про причину НП 23 вересня повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності регіонального главку Нацполіції Владислав Ткаченко, написав УНІАН.

За його словами, зіткнення пасажирського мікроавтобуса й автоцистерни трапилося саме через виїзд останньої на смугу зустрічного руху.

Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою

"З боку Одеси в бік Білгорода-Дністровського рухався автотягач із причепом, водій якого виїхав на смугу зустрічного руху..." – пояснив Ткаченко.

Водночас він не зміг уточнити, чому саме так трапилося, і додав, що це – компетенція слідства.

Водія вантажівки затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловік перебуває на лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні під цілодобовою охороною і вже 23 вересня має бути вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У понеділок, 23 вересня, в Одеській області оголосили жалобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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