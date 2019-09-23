Головна Новини
23 вересня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою: названа причина

856 Читати матеріал російською

В Одеській області ДТП, в результаті якої загинули 9 пасажирів маршрутки, трапилася через виїзд автоцистерни на зустрічну смугу.

Аварія відбулася 21 вересня на 12-му км траси Одеса – Білгород-Дністровський між селами Нова Долина і Прилиманське Овідіопольського району. Про причину НП 23 вересня повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності регіонального главку Нацполіції Владислав Ткаченко, написав УНІАН.

За його словами, зіткнення пасажирського мікроавтобуса й автоцистерни трапилося саме через виїзд останньої на смугу зустрічного руху.

Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою

Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою

"З боку Одеси в бік Білгорода-Дністровського рухався автотягач із причепом, водій якого виїхав на смугу зустрічного руху..." – пояснив Ткаченко.

Водночас він не зміг уточнити, чому саме так трапилося, і додав, що це – компетенція слідства.

Новини
У Житомирській області вантажівка влетіла в автобус: 9 жертв, 10 постраждалих. Перші фото

Водія вантажівки затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловік перебуває на лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні під цілодобовою охороною і вже 23 вересня має бути вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У понеділок, 23 вересня, в Одеській області оголосили жалобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel