Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою: названа причина

В Одеській області ДТП, в результаті якої загинули 9 пасажирів маршрутки, трапилася через виїзд автоцистерни на зустрічну смугу.
Аварія відбулася 21 вересня на 12-му км траси Одеса – Білгород-Дністровський між селами Нова Долина і Прилиманське Овідіопольського району. Про причину НП 23 вересня повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності регіонального главку Нацполіції Владислав Ткаченко, написав УНІАН.
За його словами, зіткнення пасажирського мікроавтобуса й автоцистерни трапилося саме через виїзд останньої на смугу зустрічного руху.
Кривава ДТП із 9 жертвами під Одесою
"З боку Одеси в бік Білгорода-Дністровського рухався автотягач із причепом, водій якого виїхав на смугу зустрічного руху..." – пояснив Ткаченко.
Водночас він не зміг уточнити, чому саме так трапилося, і додав, що це – компетенція слідства.
Водія вантажівки затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловік перебуває на лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні під цілодобовою охороною і вже 23 вересня має бути вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
У понеділок, 23 вересня, в Одеській області оголосили жалобу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеській області 21 вересня у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.
За однією із версій, причиною масштабної аварії нібито стало колесо фури, яке тріснуло.
У мережі з'явилося відео з місця жахливої ДТП на Овідіопольській трасі на Одещині.
Там також опублікували список загиблих в аварії під Одесою 21 вересня.
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