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/Розслідування

Криваве ДТП під Одесою: з'явилися подробиці загибелі людей

1.6тЧитати матеріал російською

Аварія в Одеській області, яка забрала життя чотирьох людей, сталася через виїзд водія Toyota на зустрічну смугу.

Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУНП Одещини Любов Гордієвська, загинули водій і пасажир Toyota, а також водій і пасажир вантажівки "Газель".

"Особи загиблих вже встановлені", – додала вона.

Аварія під Одесою

Аварія під Одесою

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Нагадаємо, що ДТП сталася 30 травня на трасі біля с. Булдинка Лиманського району.

Аварія під Одесою

Аварія під Одесою

ДТП сталося біля с. Булдинка

ДТП сталося біля с. Булдинка

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області 30 травня в жахливу ДТП потрапила бригада "Укренерго". Позашляховик Mitsubishi, в якому їхали працівники компанії, лоб в лоб зіткнувся з фурою. Загинули четверо пасажирів позашляховика.

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Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на Донбасі
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТПкриміналавтоНаціональна поліція України
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