Кривава ДТП на Закарпатті: є жертви, поранено дитину. Фото

У Закарпатській області сталася велика ДТП, в якій загинуло двоє людей, і п'ять отримали поранення. Серед постраждалих є малолітня дитина.

Як повідомляє пресслужба Нацполіціі ГУ НПУ в області, аварія трапилася на дорозі Мукачево-Рогатин поблизу села Мідяниця Іршавського району

Попередньо встановлено, що водій "Audi", рухаючись в напрямку Мукачево, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткненувся з "Fiat Scudo".

Загиблими виявилися жителі села Дерцен Мукачівського району 41-річний водій авто "Audi" та його 32-річний пасажир. У салоні авто також знаходився 25-річний односельчанин загиблих. Його доставили в районну лікарню.

37-річного водія "Fiat Scudo" разом з трьома пасажирами також госпіталізували. Всі постраждалі – жителі Виноградівського.

Поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження по ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

ДТП на Закарпатті

ДТП на Закарпатті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області легковий автомобіль Renault збив 8-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла в реанімації.

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