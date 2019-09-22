Кривава ДТП із маршруткою під Одесою: затриманий винуватець

Правоохоронці встановили, що смертельна ДТП під Одесою, в якій загинули 9 пасажирів маршрутки, сталася з вини водія фури.

Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомляє прес-служба обласної поліції.

ДТП із маршруткою під Одесою Скріншот із відео

Уточнюється, що після аварії в медичний заклад госпіталізовані чотири постраждалих.

Подія кваліфікована за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Одещині маршрутка сполученням "Велика Долина – Одеса", у салоні якої було 11 людей, врізалася в автоцистерну. Вісім пасажирів і водій маршрутки загинули на місці.

Щоб дістати із салону живих і тіла загиблих, які стали жертвами жахливого ДТП під Одесою, довелося залучити рятувальників, які розрізали метал маршрутки.

Раніше в мережі з'явилося відео того, як із кабіни бензовоза вибирається водій, який при аварії майже не постраждав.

Також одеські маршрутники озвучили причину аварії, яку нібито дізналися у слідства, – у фури лопнуло колесо і водія викинуло на зустрічну смугу.

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