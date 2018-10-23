Кривава бійня в Керчі: одногрупників Рослякова врятував жарт

Деяким студентам Керченського політехнічного коледжу вдалося врятуватися від бійні завдяки безневинному жарту про портфель.

Про це розповів батько хлопця, який навчався разом із підозрюваним у масовому вбивстві людей Владиславом Росляковим. Чоловік опублікував пост у соцмережі, в якому детально описав події кривавого 21 жовтня. Сам же однокурсник керченського стрільця на контакт із журналістами не виходить, передає MK.

Владислав Росляков

За словами Ігоря, вбивця все ретельно розрахував. Бійня відбулася на великій перерві, коли студенти поспішали вийти з коледжу. Одні прямували до їдальні в сусідній корпус, інші — в магазин за перекусом.

"Син завжди намагався на цій перерві вийти швидше, оскільки пізніше у вестибюлі біля входу збирався натовп дітей. Гальмувала всіх вахтерка — вона випускала дітей із будівлі суворо за студентськими квитками, по одній людині. Думаю, тому стільки жертв. Це свідчить про продуманість злочину", — заявив чоловік.

Керченський політехнічний коледж

Ігор зазначив, що його син вийшов із будівлі одним із перших. У вестибюлі вбивці ще не було, або хлопець його не помітив.

"А ось двоє його одногрупників, які ішли позаду, побачили Рослякова, підійшли до нього і привіталася. Потім ці хлопці поспішили у внутрішній дворик. Вихід у дворик розташований на першому поверсі навпроти буфету, поруч із головним виходом з корпусу. Саме в тому місці, на думку сина, Росляков, швидше за все, заклав один із портфелів із вибухівкою. У той дворик побігла майже вся група мого сина. Хлопці вирішили пожартувати над одним з однокурсників, "прикрутили" десь там його портфель. Господар рюкзака пішов "відкручувати", інші побігли за ним жартувати. Цей жарт їх усіх врятував. Відкрутити портфель довго не вдавалося, а коли почалася стрілянина і вибухи, діти втекли. Рюкзак так і залишився висіти "прикручений". Оперативники потім вирішили, що в цьому портфелі була бомба. У нього спочатку кілька разів вистрілили, а потім підірвали на місці", — розповів батько одногрупника Рослякова.

Він також додав, що керченський стрілець до трагедії два дні не з'являвся на навчанні. Однокурсникам сказав, що захворів, хоча за три роки навчання в коледжі нібито не хворів жодного разу.

"Як каже син, раніше Росляков ніколи не хворів, навіть заняття не пропускав. Навчався на "добре" і "відмінно", — наголосив Ігор.

Владислав Росляков

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті кривавої бійні в Керченському політехнічному коледжі, яку влаштував Владислав Росляков, загинула 21 особа і понад 70 отримали поранення. Очевидці стверджують, що у розстрілі дітей нібито брали участь ще четверо чоловіків — спільників Рослякова.