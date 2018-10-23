Кривава бійня у Керчі: батьки вдалися до крайніх заходів

У Керчі 22 сім'ї вирішили перевести своїх дітей з політехнічного коледжу, в якому загинула 21 особа.

Про це заявив так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії". Він уточнив, що в місті близько 80% установ, серед яких школи і дитячі садки, не відповідають вимогам безпеки.

"Двадцять дві сім'ї захотіли перевестися в інші установи, ніхто нікого змушувати не буде", — заявив Аксьонов.

Він також розповів, що 47 постраждалих лікуються у лікарнях Криму та регіонах Росії. За його словами, критична точка вже минула. Крім того, деякі постраждалі отримають інвалідність.

Нагадаємо, 17 жовтня у Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів та педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю та саморобні вибухові пристрої. Його знайшли мертвим у бібліотеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аксьонов 22 жовтня запропонував приставити до кожного дитячого садка і школи озброєну охорону, щоб уникнути подібних нападів.