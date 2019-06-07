Кривава бійня на Донбасі погіршилася: загинули 4 бійців ООС, 10 поранених

З початку доби, 7 червня, на Донбасі ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

У результаті загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. У цілому ж, за 6-7 червня загинули четверо бійців ООС, 10 поранені, повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Павлопіль двічі – з великокаліберних кулеметів;

у районі села Гнутове – зі стрілецької зброї.

Війна на Донбасі InfoResist

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників:

поблизу населеного пункту Новолуганське – з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

поблизу села Травневе – із озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;

поблизу села Зайцеве – із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Унаслідок обстрілу Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі значно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

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