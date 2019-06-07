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/Розслідування

Кривава бійня на Донбасі погіршилася: загинули 4 бійців ООС, 10 поранених

5.9тЧитати матеріал російською

З початку доби, 7 червня, на Донбасі ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

У результаті загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. У цілому ж, за 6-7 червня загинули четверо бійців ООС, 10 поранені, повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив три обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Павлопіль двічі – з великокаліберних кулеметів;

  • у районі села Гнутове – зі стрілецької зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

InfoResist

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників:

  • поблизу населеного пункту Новолуганське – з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

  • поблизу села Травневе – із озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;

  • поблизу села Зайцеве – із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

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Унаслідок обстрілу Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі значно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Тут интересное видео https://vk.com/video-182905606_456239021
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кака приятность....ууууу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))))Обозреватель опять массово удаляет
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