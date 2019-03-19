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Критикував Путіна: окупанти заарештували екс-президента Криму

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Підконтрольний РФ Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби скандального екс-президента Криму Юрія Мєшкова за "опір співробітникам поліції".

"Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа", — повідомив "Крим.Реалії" отаман "Кримського козацтва" Сергій Акімов.

Російські силовики затримали Мєшкова 18 березня за заявою невідомої особи, яка заявила, що екс-президент Криму нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. За словами Мєшкова, пізніше його доставили на огляд, але слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння не виявили.

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У кінці лютого поточного року Мєшков розкритикував окупаційну владу за "зраду" Росії під час анексії півострова.

"Влада Криму займала, м'яко кажучи, двозначну позицію під час подій лютого-березня 2014 року. І якщо одна частина кримської верхівки в особі Константинова, Іоффе, Фікса й інших боягузливо вичікувала, то інша її частина — Аксьонов, Цеков і Ковітіді — виступила по відношенню до жителів Криму як відверті зрадники", — заявив Мєшков.

Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області) — кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафіна.

Юрій Мєшков

Юрій Мєшков

krymr.com

Юрій Мєшков

Юрій Мєшков

krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти Криму затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента, однак незабаром їм довелося відпустити його.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не о чем писать?
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Junio Van
Junio Van
от такой статейки у рагулей зашкалило )) комментов нет...
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