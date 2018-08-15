Кришують у прокуратурі: під Києвом знайшли новий піщаний клондайк нелегалів

Активісти зафіксували чергову точку незаконного видобутку піску в селі Зазим'я Київської області. За словами місцевих жителів, цей нелегальний бізнес тут розгорнули у травні і за вказаний час встигли заробити десятки мільйонів гривень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, браконьєри вже намили близько 100 тис. т при вартості майже 100 грн за кожну, повідомляється в сюжеті "Стоп корупції".

"Поспілкувалися з працівниками, ніхто нічого не зміг пояснити. Дехто з них представлялися рибалками, дехто - охоронцем, один з працівників сказав, що тут працює компанія "Екозимбуд", - зазначив правозахисник ГО" Стоп Корупції "Роман Литвин.

Однак справжнє цільове призначення землі, де займаються незаконним видобутком піску, насправді зовсім інше. Цю ділянку сільрада віддала в оренду під будівництво котеджного містечка.

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"На підставі яких дозволів, якої документації він веде діяльність з намиву піску - відповіді ні від кого немає. Я знаю, що були спроби від різних громадських організацій з'ясувати це питання шляхом залучення співробітників поліції, але ці спроби на зараз нічим не увінчалися. Можна припустити, що поліція району так чи інакше зацікавлена ​​в тому, щоб намив тривав", - говорить очільник Української асоціації видобувачів піску Вадим Пелих.

У зв'язку з цим активісти із правозахисниками пішли у місцеву поліцію із символічним мішком піску, який асоціюється з даниною браконьєрів правоохоронцям, щоб ті не заважали спокійній роботі нелегалів.

У поліцейських безпосередньо запитали, чому, незважаючи на надані докази, вони продовжують не реагувати на порушення. Однак голова броварських правоохоронців Олег Янчинський чомусь заплутався в датах.

"Ну, дивіться, кажу відверто - по зверненню чи то 11 червня, чи то 11 липня не готовий зараз відповісти. За матеріалом цього, що 3 червня реєстрації, він пройшов через слідчий підрозділ, на той момент слідство не бачило підстав для внесення в ЄРДР", - сказав він.

Що стосується сільради Зазим'я, то там також не змогли відповісти на прості запитання. "Залишайте, будь ласка, запит і отримаєте відповідь", - коротко відповіла голова Зазим'ївської сільради Людмила Спічак на претензії активістів.

До слова, ця жінка вже була "героїнею" одного з антикорупційних розслідувань. У 2016 році вона задекларувала розкішний особняк на березі штучного озера. А в 2015 році взагалі прославилася на всю країну - СБУ піймала її на хабарі в $600 тис. за виділення земельної ділянки. До речі, офіційний запит з цього приводу також залишився без відповіді.

Повертаючись до фірми "Екозимбуд", яка працює на вказаній ділянці, то вона була створена всього півроку тому, тобто на початку робіт із намиву. Її засновником є ​​Артур Кадиров, а у місцевій прокуратурі працює Каміла Артурівна Кадирова. Згідно з інсайдерською інформацією журналістів, це її близький родич.

Коли активісти прийшли, щоб поспілкуватися з Кадировою, то її не виявилося на робочому місці. У свою чергу, її безпосередній керівник, заступник голови Броварської місцевої прокуратури Денис Радійчук заявив, що не володіє жодною інформацією щодо питання незаконного видобутку піску і причетності до цього родича його підлеглої.

У результаті в усіх відвіданих активістами інстанціях пообіцяли відреагувати на ситуацію. Крім того, вони звернулися до голови поліції Київської області Дмитру Ценова, щоб він звернув увагу на нелегальний бізнес. Більш того, "Стоп Корупція" подала позов до суду, щоб прискорити відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня активісти спіймали на гарячому піщаних браконьєрів у промисловій зоні Києва на березі Дніпра. Так, в ході громадського моніторингу вони зафіксували місце перевалки піску по вулиці Промисловій, 4. Зазначається, що у промзоні на Видубичах рік тому орудував ряд підприємств, які проводили намив і видобуток піску без дозволів.