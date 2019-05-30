"Криша пішла": в ДБР спалахнув скандал через кадрові чистки

У Державному бюро розслідувань розгорівся гучний скандал у зв'язку зі звільненнями топ-чиновників.

Як передає "Цензор", під звільнення вже потрапили четверо керівників структурних підрозділів: директор територіального управління ДБР в Полтаві Володимир Тимошко, керівник другого управління організації досудових розслідувань Олександр Туру, керівник фінансового управління Денис Луцик і керівник управління забезпечення діяльності ДБР Василь Титарчук. Формальною причиною стало те, що вони нібито не пройшли випробувальний термін.

Слідом за цим послідувала резонансна заява Тимошка, який, звернувшись до ЗМІ, назвав звільнення незаконним і безпідставним. "Немає ніякого, хоч трохи логічного обґрунтування, крім "Я так хочу" з боку директора ДБР", - заявив він.

У зв'язку з цим над керівником ГБР Романом Трубою нависла загроза кримінального провадження. Так, народний депутат Антон Геращенко звернувся із заявами до САП і ГПУ з проханням перевірити: чи є в діях директора цього відомства склад злочину.

Сам Труба вважає необгрунтованими звинувачення на свою адресу, ситуація продовжує загострюватися, але співробітники, що потрапили під звільнення, готують судові позови.

Глава профільного комітету Андрій Кожем'якін порадив керівництву бюро не озиратися на політику і політиків, а керуватися тільки законом: "Є два способи управління: або за законом, або з кришою. Може, хтось не помітив, що криша пішла?"

Роман Труба ostannipodii.com

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань 21 травня внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливу причетність вищих посадових осіб України до державної зради.

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