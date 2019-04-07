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Криму загрожує нова техногенна НП: озвучено тривожний прогноз

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В окупованому Криму може повторитися минулорічна техногенна катастрофа, коли на заводі "Кримський титан" стався масштабний викид хімікатів.

Про це заявив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчи. За його словами, зараз на заводі будують новий цех, і "безпеку ніхто не гарантував".

Куркчи нагадав, що аварія на "Кримському титані" в минулому році відбулася через дефіцит води, що виник в результаті перекриття Україною Північнокримського каналу.

"Дефіцит, який сьогодні з'явився, вони намагаються вирішити бурінням дуже глибоких свердловин. Але обсяг води, якого вимагає це виробництво, настільки великий, що жодної свердловини не вистачить для задоволення технологічних потреб. В якийсь момент ця вода підтягується з морських глибин, і її мінералізація збільшується. А технологічний процес на "Титані" передбачає, що вода повинна бути технологічно підготовлена, майже дистильована", – пояснив чиновник.

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За його словами, на заводі не хочуть зупиняти виробництво, оскільки весь Армянськ живе за рахунок нього, проте "гарантувати безпеку, при тому, що там порушені всі технологічні процеси, неможливо".

"За нашими даними, вони вирішили будувати там ще один цех цього "Титана", незважаючи на те, що вони не можуть забезпечити водою інші. Вони будують новий водогін до заводу за кошти федеральної цільової програми, для того, щоб з кримських річок і водосховища, яке хочуть зробити в центральних районах Криму, подавати воду на північ до заводу. Подивимося, чи будуть вони здатні це зробити", – заявив Куркчи.

Криму загрожує нова техногенна НП: озвучено тривожний прогноз

ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В ніч з 23 на 24 серпня 2018 року в районі Армянська і Красноперекопська стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі скаржилися, що їх труять.

  • Хімічну катастрофу спровокували випаровування заводу "Кримський титан" українського олігарха Дмитра Фірташа.

  • Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з міста дітей.

  • Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Юсуф Куркчі
Місце
Україна
Теги
Новини Кримуекологічна катастрофаКримський титан
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