Кримський міст: Україні порадили, як провчити Росію

Кримський міст став причиною збитків в Україні, які країна може відшкодувати, подавши до суду.

Таку думку висловив експерт з економічного аналізу та транспортній інфраструктурі аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ярослав Пилипчук в коментарі "Апострофу".

У матеріалі йдеться, що вже був прецедент перемоги в суді, коли РФ зобов'язали відшкодувати збитки українським підприємствам.

"Росіяни порушують морську конвенцію і міжнародний договір про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки", - розповів Пилипчук.

Новини Україна подає до Гааги новий позов проти Росії

Його позицію підтримав експерт громадської компанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов.

"Азовське море - це внутрішнє море двох країн, і будь-який порух в цьому внутрішньому морі повинно бути погоджено з країною-сусідкою. Не погодили. Відповідно, є привід подати до суду", - зазначив він.

Відзначається, що є негативні оцінки такого варіанту розвитку подій. Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава сумнівається, що Україна доб'ється компенсації. Він аргументував це подібним випадком у світовій практиці з Північним Кіпром, який визнається виключно в Туреччині, і з Гібралтаром - об'єктом спору Великобританії та Іспанії.

Крім того, в матеріалі йдеться, що подібні позови в міжнародних інстанціях розглядаються дуже довго. Українська економіка зазнає збитків, поки триватиме суд.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

У відповідь на незаконні дії Росії з'явилася негативна реакція міжнародної спільноти. Крім того, Україна подала позов до Міжнародного арбітражного суду з приводу будівництва.