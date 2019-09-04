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4 вересня • оновлено в 06:25
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Кримський міст просів: у мережі почали бити на сполох через екокатастрофу

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Кримський міст усе більше просідає, що загрожує серйозними екологічними проблемами у районі Керченської протоки.

Про це пише блогер "Станція Крим" у Twitter. Відзначається, що з "будівництвом століття" постійно трапляються НП.

"Створюється враження, що Кримський міст створений не для зручності, а для того, щоб знищити все на шляху. З ним постійно відбуваються казуси. Путінський проект уже дістався Чорного моря. Міст усе більше просідає і глибина протоки зменшується, це призводить до величезних екологічних проблем", – сказано в повідомленні.

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Кримський міст

Кримський міст

"112"

Користувачі в коментарях підтвердили цей вислів. "Це паркан, що прикинувся мостом", "Це не міст, а мілітарна дамба", – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили побудувати нову трасу від Краснодара до моста в анексований Крим. На це витратять близько $2 млрд.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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асп асп
асп асп
"...Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам"...": Во первых, что означает сия фраза, переведите хотя бы на украинский. Во вторых, как проседание моста влияет на глубину пролива???
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Давно уже д*билы с обоза не мусолили тему проседания моста. Очередной эксперт подтянулся. Правда до Медовара ему пока далеко, но лиха беда начало.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Прийдется таки робыть сухопутный коридор в Крым через Укрорейх. Нерабам не привыкать. А за это Путин выделит заробитчанам делянку с лесом в Лабытнанги
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