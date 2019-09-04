Кримський міст просів: у мережі почали бити на сполох через екокатастрофу

Кримський міст усе більше просідає, що загрожує серйозними екологічними проблемами у районі Керченської протоки.

Про це пише блогер "Станція Крим" у Twitter. Відзначається, що з "будівництвом століття" постійно трапляються НП.

"Створюється враження, що Кримський міст створений не для зручності, а для того, щоб знищити все на шляху. З ним постійно відбуваються казуси. Путінський проект уже дістався Чорного моря. Міст усе більше просідає і глибина протоки зменшується, це призводить до величезних екологічних проблем", – сказано в повідомленні.

Кримський міст "112"

Користувачі в коментарях підтвердили цей вислів. "Це паркан, що прикинувся мостом", "Це не міст, а мілітарна дамба", – пишуть вони.

Створюється враження, що Кримський міст створений не для зручності, а для того, щоб знищити все на шляху. З ним постійно відбуваються казуси. Путінський проект вже дістався Чорного моря. Міст все більше просідає і глибина протоки зменшується це призводить до величезних екол. проблемам pic.twitter.com/J10xX4DCnB - Станція Крим (@Cold_winter_sun) 3 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили побудувати нову трасу від Краснодара до моста в анексований Крим. На це витратять близько $2 млрд.

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