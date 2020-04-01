Побудований окупантами Кримський міст, що з'єднує анексований український півострів із територією Росії, перекриють у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Рух по мосту буде зупинено о 00:00 2 квітня, повідомили власні джерела OBOZREVATEL.

Попередньо, такі карантинні заходи триватимуть до 5 квітня. У цей період рух через міст буде здійснюватися тільки за перепустками.

Так звана влада окупованого Криму повинна зробити офіційне оголошення про закриття мосту ввечері в середу, 1 квітня.

Кримський міст перекриють через коронавірус Інфоцентр "Крымский мост"

Зазначимо: "глава" Криму Сергій Аксьонов не виключав, що Кримський міст доведеться повністю перекрити.

"Протягом доби вивіряємо позицію з Краснодарським краєм. Ми вважаємо, тут просто повинні бути партнерські відносини", – заявив він журналістам 1 квітня після зустрічі з незаконним "т.в.о. губернатора" Севастополя.

Аксьонов визнав, що закриття мосту неминуче призведе до складнощів для людей.

Окупанти вирішили ввести карантин у Криму через COVID-19 із 2 квітня. Раніше заявлялося, що на Кримському мосту почне працювати блокпост, всім особам, що в'їжджають (як автомобільним, так і залізничним транспортом), вимірюватимуть температуру та перевіряти на наявність ознак захворювання.

"Із 00:00 буде введення карантинних заходів, ми зараз вивіряємо правову ситуацію. Із 00:00 на Кримському мосту буде виставлений блокпост. 100% огляд всього автомобільного транспорту", – цитує Аксьонова ТАСС.

Станом на 1 квітня в Криму, згідно зі статистикою окупантів, зареєстровано 16 випадків коронавірусу, 14 із них – привізні.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії вирішили відкласти регулярний весняний призов до збройних сил через ситуацію з коронавірусом.

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