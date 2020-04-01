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1 квітня • оновлено в 19:01
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Кримський міст повністю перекриють: названа дата та подробиці

3.1т
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Побудований окупантами Кримський міст, що з'єднує анексований український півострів із територією Росії, перекриють у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Рух по мосту буде зупинено о 00:00 2 квітня, повідомили власні джерела OBOZREVATEL.

Попередньо, такі карантинні заходи триватимуть до 5 квітня. У цей період рух через міст буде здійснюватися тільки за перепустками.

Так звана влада окупованого Криму повинна зробити офіційне оголошення про закриття мосту ввечері в середу, 1 квітня.

Кримський міст перекриють через коронавірус

Кримський міст перекриють через коронавірус

Інфоцентр "Крымский мост"

Зазначимо: "глава" Криму Сергій Аксьонов не виключав, що Кримський міст доведеться повністю перекрити.

"Протягом доби вивіряємо позицію з Краснодарським краєм. Ми вважаємо, тут просто повинні бути партнерські відносини", – заявив він журналістам 1 квітня після зустрічі з незаконним "т.в.о. губернатора" Севастополя.

Аксьонов визнав, що закриття мосту неминуче призведе до складнощів для людей.

Окупанти вирішили ввести карантин у Криму через COVID-19 із 2 квітня. Раніше заявлялося, що на Кримському мосту почне працювати блокпост, всім особам, що в'їжджають (як автомобільним, так і залізничним транспортом), вимірюватимуть температуру та перевіряти на наявність ознак захворювання.

"Із 00:00 буде введення карантинних заходів, ми зараз вивіряємо правову ситуацію. Із 00:00 на Кримському мосту буде виставлений блокпост. 100% огляд всього автомобільного транспорту", – цитує Аксьонова ТАСС.

Станом на 1 квітня в Криму, згідно зі статистикою окупантів, зареєстровано 16 випадків коронавірусу, 14 із них – привізні.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії вирішили відкласти регулярний весняний призов до збройних сил через ситуацію з коронавірусом.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Коронавірус Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
вірус карантин Крим Кримський міст Новини Криму
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Перемога скоро
Перемога скоро
Что за бред? Моста нет! Даже немцам 75 лет назад не удалось его построить!
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семенов Александр
семенов Александр
это то мост который нэможлыво було побудуваты ?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
И шо? Обоз, вам же нельзя публиковать положительное о России, а это ни что иное, как мероприятия по предотвращению распространения вируса. Хорошо же!
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