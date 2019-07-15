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Кримінальної справи не буде: стало відомо, чим відбувся кортеж Зеленського

8.7т Читати матеріал російською

За фактом ДТП у Запорізькій області, учасником якої став мікроавтобус із співробітниками Управління державної охорони, вирішили не відкривати кримінальну справу через відсутність жертв.

Про це повідомила пресофіцер ГУ Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік, передає "Укрінформ". Водії кортежу президента Володимира Зеленського відбулися адміністративними протоколами.

"На водіїв автомобілів Volkswagen поліцейськими було складено два адміністративні протоколи за ознаками ч. 1 ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – розповіла Людвік.

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ДТП з охороною Зеленського

ДТП з охороною Зеленського

Корреспондент.net

За її словами, одному з водіїв автомобіля Volkswagen була надана медична допомога, після чого його відпустили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував ДТП, запевнивши, що якщо водії його кортежу порушили правила, вони будуть притягнуті до відповідальності.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ДТП
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А відповідати будемо ми нашими грошима. Дякуємо сердечно, шановний пане Президенте! Нарешті нові обличчя та нова політика!
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Белов Юрий
Белов Юрий
А хто верне гроші за техніку? Мусор-мусору око не виклює. Кришує сам презєдєнт.
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