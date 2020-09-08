Кримчани назвали реальну причину проблем із водою в Криму

У Криму завжди були проблеми з водою, але цього року вони загострилися не тільки через посуху, а й тому, що представники влади Росії, яка анексувала півострів, використовують питну воду на військові потреби.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла кримчанка і українська публіцистка Лариса Волошина. За її словами, окупанти також маніпулюють свідомістю жителів півострова.

"Використовують питну воду на виробництва заводів "Кримський титан" і "Кримсода". Водночас ще й маніпулюють, мовляв, щоб вирішити проблему води, Україна мусить подати її до Криму через Північно-Кримський канал. Так кримчани виявилися заручниками в руках окупантів", – пояснила вона.

Зі свого боку український політик Андрій Сенченко, який три терміни працював віцепрем'єром кримського уряду, заявив, що проблема з водою в Криму існуватиме, "доки звідти не забереться президент Росії Володимир Путін".

Він наголосив, що сьогоднішніх можливостей у РФ не вистачає для розв'язання водних питань на півострові. Хоча для місцевого населення, переконує Сенченко, води в Криму досить.

"У вигляді поверхневих стоків півострів отримує приблизно 1 млрд кубів води, плюс пів мільярда з підземних горизонтів. Загалом це півтора мільярда кубів води на рік. У найпосушливіший рік її найменше на 20%. Кримчанам для потреб необхідно 100 млн кубів – тобто в 12-15 разів менше, ніж є в наявності. Але щоб зібрати поверхневі стоки, очистити їх і подати як готову воду населенню, потрібні певні інвестиції, на які Росія сьогодні не здатна", – пояснив він.

Політик додав, що також на наявні джерела водопостачання півострова сьогодні значно збільшили навантаження не менш ніж 600 тисяч росіян, яких у Крим перевезли з російської глибинки.

"Самих колонізаторів, яких туди завезли і які вважають, що приїхали до Криму назавжди, 300 тисяч осіб. Додаємо ще 100 тисяч військовослужбовців і членів їхніх сімей. А цього літа через закриті кордони в Крим поїхали ще й російські туристи. Загалом набереться не менше ніж 600 тисяч осіб, а то і мільйон. Все це збільшує навантаження на водопостачання на 50%, через що води стало дуже не вистачати", – запевнив Сенченко.

Він переконаний, що якщо Росія хоче вирішити водну проблему швидко, то насамперед мусить припинити незаконний туризм. А щоб кардинально впоратися з нею, Путін "просто має забратися з Криму".

"Але замість цього Росія постійно хоче корумпувати нашу владу, намагаючись то за гроші, то за політичні обміни змусити Україну подати воду. І так буде завжди. Але українське суспільство не дозволить ні цій владі, ні наступній піти на такий крок. Вода в Крим повернеться тільки тоді, коли він повернеться до складу України", – підсумував Сенченко.

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