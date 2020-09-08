Кримчани назвали реальну причину проблем із водою в Криму

У Криму завжди були проблеми з водою, але цього року вони загострилися не тільки через посуху, а й тому, що представники влади Росії, яка анексувала півострів, використовують питну воду на військові потреби.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла кримчанка і українська публіцистка Лариса Волошина. За її словами, окупанти також маніпулюють свідомістю жителів півострова.

"Використовують питну воду на виробництва заводів "Кримський титан" і "Кримсода". Водночас ще й маніпулюють, мовляв, щоб вирішити проблему води, Україна мусить подати її до Криму через Північно-Кримський канал. Так кримчани виявилися заручниками в руках окупантів", – пояснила вона.

Зі свого боку український політик Андрій Сенченко, який три терміни працював віцепрем'єром кримського уряду, заявив, що проблема з водою в Криму існуватиме, "доки звідти не забереться президент Росії Володимир Путін".

Він наголосив, що сьогоднішніх можливостей у РФ не вистачає для розв'язання водних питань на півострові. Хоча для місцевого населення, переконує Сенченко, води в Криму досить.

"У вигляді поверхневих стоків півострів отримує приблизно 1 млрд кубів води, плюс пів мільярда з підземних горизонтів. Загалом це півтора мільярда кубів води на рік. У найпосушливіший рік її найменше на 20%. Кримчанам для потреб необхідно 100 млн кубів – тобто в 12-15 разів менше, ніж є в наявності. Але щоб зібрати поверхневі стоки, очистити їх і подати як готову воду населенню, потрібні певні інвестиції, на які Росія сьогодні не здатна", – пояснив він.

Політик додав, що також на наявні джерела водопостачання півострова сьогодні значно збільшили навантаження не менш ніж 600 тисяч росіян, яких у Крим перевезли з російської глибинки.

"Самих колонізаторів, яких туди завезли і які вважають, що приїхали до Криму назавжди, 300 тисяч осіб. Додаємо ще 100 тисяч військовослужбовців і членів їхніх сімей. А цього літа через закриті кордони в Крим поїхали ще й російські туристи. Загалом набереться не менше ніж 600 тисяч осіб, а то і мільйон. Все це збільшує навантаження на водопостачання на 50%, через що води стало дуже не вистачати", – запевнив Сенченко.

Він переконаний, що якщо Росія хоче вирішити водну проблему швидко, то насамперед мусить припинити незаконний туризм. А щоб кардинально впоратися з нею, Путін "просто має забратися з Криму".

"Але замість цього Росія постійно хоче корумпувати нашу владу, намагаючись то за гроші, то за політичні обміни змусити Україну подати воду. І так буде завжди. Але українське суспільство не дозволить ні цій владі, ні наступній піти на такий крок. Вода в Крим повернеться тільки тоді, коли він повернеться до складу України", – підсумував Сенченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

експрокурорка анексованого Криму, а зараз депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.

Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам на півострові.

Російські ЗМІ спотворили заяву представника Управління Верховного комісара ООН із прав людини Елізабет Тросселл про те, що відповідальність за водопостачання анексованого Росією Криму нібито лежить і на Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал