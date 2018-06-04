Крим засихає: окупанти оголосили надзвичайну ситуацію

"Влада" окупованого Криму оголосила режим надзвичайної ситуації через посуху в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах полуострова.

"Ввести з 2 червня 2018 роки для органів управління і сил територіальної підсистеми Криму єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Криму режим функціонування "надзвичайна ситуація". Встановити для органів управління і сил ТСЧС регіональний рівень реагування", - сказано в розпорядженні "глави Криму" Сергія Аксьонова, передає "Крим.Реаліі".

Відзначається, що "адміністраціям" Красногвардійського, Нижньогірського, Совєтського, Первомайського районів необхідно забезпечити всіх заходів, які прийме комісія з ліквідації НС при російському "уряді" Криму.

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Крім того, повідомляється, що "Мінсільгоспу" півострова до 30 червня 2018 року необхідно підготувати і направити до профільного російське міністерство документи для компенсації збитку кримським аграріям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посуха накрила Роздольненський район півострова.