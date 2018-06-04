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Крим засихає: окупанти оголосили надзвичайну ситуацію

2.4тЧитати новину російською

"Влада" окупованого Криму оголосила режим надзвичайної ситуації через посуху в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах полуострова.

"Ввести з 2 червня 2018 роки для органів управління і сил територіальної підсистеми Криму єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Криму режим функціонування "надзвичайна ситуація". Встановити для органів управління і сил ТСЧС регіональний рівень реагування", - сказано в розпорядженні "глави Криму" Сергія Аксьонова, передає "Крим.Реаліі".

Відзначається, що "адміністраціям" Красногвардійського, Нижньогірського, Совєтського, Первомайського районів необхідно забезпечити всіх заходів, які прийме комісія з ліквідації НС при російському "уряді" Криму.

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Крім того, повідомляється, що "Мінсільгоспу" півострова до 30 червня 2018 року необхідно підготувати і направити до профільного російське міністерство документи для компенсації збитку кримським аграріям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посуха накрила Роздольненський район півострова.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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