Крим залишився без води через військові бази, – Сеітаблаєв

Нестача прісної води в анексованому Росією Криму пов’язана з збільшенням кількості військових баз РФ на півострові.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв. "Переважна більшість води йде не на потреби людей, а для військових частин, військових баз, яких побільшало на півострові в геометричній прогресії", – сказав він.

В цьому контексті режисер навів приклад водосховища, що розташоване поблизу його рідного міста Бахчисарай. "Це колись було величезне озеро. Зараз його майже немає".

"Окупаційна влада не хоче визнавати той факт, що води вочевидь не вистачить, якщо її левова частка йде не на потреби цивільного населення, а на потреби військових баз", – наголосив він.

Разом з тим, на думку Сеітаблаєва, окупаційна влада вочевидь забезпечуватиме водою саме військових, оскільки це та сила, яка "зберігатиме порядок денний".

Водночас місцевому населенню через ЗМІ будуть доводити, що винна в цій ситуації Україна, яка "не дбає про людей". "Чимало людей хочуть вірити саме в таку версію", – зазначив режисер.

Як писав OBOZREVATEL, експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін заявив, що в питанні забезпечення окупованого Криму дніпровською водою російська влада має лише два важелі – прямий шантаж і підкуп посадовців України. За його словами, йдеться про суму хабаря в розмірі 2 мільярди доларів США.

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