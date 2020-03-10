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10 березня • оновлено в 13:47
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Крим захоплював ракетний крейсер "Москва": оприлюднено правду

3.6т
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В захопленні українського півострова Крим Росією у 2014 році брав участь ракетний крейсер "Москва".

Такого висновку дійшли волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Вони знайшли підтвердження в мережі "ВКонтакте", передає "Крим. Реалії".

"У російській соцмережі "ВКонтакте" є група гвардійського ракетного крейсера "Москва", де моряки та їхні родичі обмінюються інформацією про службу на кораблі. Вивчаючи сторінку групи, ми натрапили на повідомлення Ельміри Ахметвалієвої. Вона закликала учасників групи проголосувати за свого брата-футболіста, який теж служив на крейсері "Москва". Проілюструвала вона своє повідомлення фотографією брата з медаллю за окупацію Криму", – зазначили волонтери.

Крим захоплював ракетний крейсер "Москва": оприлюднено правду

На момент захоплення Криму крейсер "Москва" входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів. Пізніше на базі бригади відновили 30-ту дивізію надводних кораблів ЧФ Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була опублікована невідома хроніка захоплення Криму Росією

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Катерина Луговська
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Они нашли подтверждения в сети "ВКонтакте"" Ха-ха-ха-ха-ха-хаха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хаааааа!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Это че?? Волонтеры не заметили ркетный крейсер?Понадобилось шесть лет для выяснения этого ""обстоятельства"",догады пля.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Нидерландах идет суд по боингу, там тоже все доказательства из соцсетей)))))
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