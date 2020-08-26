Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна, – блогер
Під тимчасово окупованому Росією Криму продовжують тотальну мілітаризацію школярів. Військові збори і вишколи провели на півострові 24 серпня.
Відповідні кадри оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На них зображено, як школярі в камуфляжній формі і військових касках беруть участь у вишколах зі зброєю без бойових магазинів.
"Захоплений Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Сімферополь 24.08.20 р." – написав блогер.
Правозахисники та представники міжнародних організацій неодноразово звертали увагу на посилену мілітаризацію дітей російською окупаційною владою в Криму.
Вони відкривають в кримських школах кадетські класи і проводять набір до військово-патріотичного руху "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.
Прокуратура АРК у вересні 2019 року відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Росією Криму дітям влаштували чергове "посвячення" у воєнізовану організацію "Юнармія".
У тимчасово окупованому Росією Криму продовжують тотальну мілітаризацію школярів. Навіть незважаючи на карантин, справжні вишколи зі стріляниною зі зброї загарбники влаштовують в різних містах українського півострова.