Крим труять в окупації: жителі півострова забили на сполох

Жителі селищ Гресівський, Аграрне, Молодіжне і Бітумне в тимчасово окупованому Росією Криму забили на сполох через постійні шкідливі викиди у повітря з промислових підприємств поблизу їхніх населених пунктів.

Як повідомляється на сайті "громадської ради" Сімферополя, цю проблему люди не можуть вирішити вже протягом півтора року.

Зазначається, що зона екологічного лиха розташована в районі 9-го км Московської траси. Викиди відбуваються тільки в нічний час, і окупаційній "владі" досі не вдалося встановити порушника.

Забруднення повітря в Криму "Крим. Реалії"

У зв'язку з надзвичайною ситуацією представники російських загарбників пообіцяли кримчанам створити стаціонарний пост спостереження за станом атмосферного повітря на території смт. Гресівський. За планами, він має запрацювати до 30 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму повністю пересохло Сімферопольське водосховище. Воно було однією з найбільших водойм півострова.

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