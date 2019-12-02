Головна Новини
2 грудня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Крим труять в окупації: жителі півострова забили на сполох

1.1т
Читати матеріал російською

Жителі селищ Гресівський, Аграрне, Молодіжне і Бітумне в тимчасово окупованому Росією Криму забили на сполох через постійні шкідливі викиди у повітря з промислових підприємств поблизу їхніх населених пунктів.

Як повідомляється на сайті "громадської ради" Сімферополя, цю проблему люди не можуть вирішити вже протягом півтора року.

Зазначається, що зона екологічного лиха розташована в районі 9-го км Московської траси. Викиди відбуваються тільки в нічний час, і окупаційній "владі" досі не вдалося встановити порушника.

Забруднення повітря в Криму

Забруднення повітря в Криму

"Крим. Реалії"

Новини
"Крим занепадає": екологиня розкрила ситуацію з водою на півострові

У зв'язку з надзвичайною ситуацією представники російських загарбників пообіцяли кримчанам створити стаціонарний пост спостереження за станом атмосферного повітря на території смт. Гресівський. За планами, він має запрацювати до 30 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму повністю пересохло Сімферопольське водосховище. Воно було однією з найбільших водойм півострова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
19
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
кружевные это зрада или перемога? если зрада то отключение воды крымчанам тоже зрада?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
семенов Александр
семенов Александр
Все пропало!!! Воздух отравляют, вода пересохла, света нет, моста нет, гипс снимают, клиент уезжает )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги