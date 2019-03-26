"Крим треба рятувати!" Журналіст розповів про жахи окупації Росією

Жителі окупованого Російською Федерацією Криму хочуть повернутися під контроль України.

Про це завив журналіст Євген Гайворонський, який підтримував політику російського президента Володимира Путіна, однак через п'ять років анексії змінив свою позицію на діаметрально протилежну, передає "Радіо Свобода".

"Коли почалася "кримська весна", люди навколо раділи — не всі, але частина. Говорили, що все буде на краще — думаю, ну добре, буду їм допомагати", — розповів він про життя в Ялті.

"Тут у Ялті в 2014 році були мітинги за збереження України, але потім приїжджали байкери і розганяли їх, били. Мені це здалося дивним. Також я бачив, як у санаторіях стоять, сидять безліч дивних людей із автоматами, в балаклавах. Але, чесно скажу, я був тоді настільки романтичний юнак, що тільки зараз зрозумів, що ж насправді відбувалося", — підкреслив Гайворонський.

За його словами, вся система державної влади в Росії збиткова і антилюдяна, а над людьми ставлять нездоровий експеримент.

"Нас цинічно обманювали, за час, поки ми жили за своєрідною залізною завісою, в Україні відбулося дуже багато позитивних перетворень, реформ, та й нинішня модель України набагато більш здорова для суспільства, яке хоче гармонійно жити. Я зараз читаю українські новини, блогерів, і від цього відчуваю свіже повітря. А коли відкриваєш російське пропагандистське поле, відчуваєш трупну енергетику від усього цього", — пояснив журналіст.

У той же час він розповів, що не збирається їхати з окупованого Криму.

"Крим — Україна. Україна сюди повернеться і справедливість візьме гору. Потрібно Крим рятувати, це взагалі загальнолюдське завдання. Тому я чекаю, вірю, сподіваюся, що так має статися. Користуючись нагодою, хотів би вибачитися перед державою Україна, перед українським народом, перед жителями цивілізованих країн за те, що, перебуваючи в ментальному полоні Росії, в омані, я на якомусь етапі якусь допомогу їм надав. Перепрошую щиро, від чистого серця. Людей, які розчарувалися в Росії, тут дуже багато, вони мріють про те, щоб повернутися в Україну" — завершив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як Росія вбиває Крим: окупанти вирішили вирубати один із численних лісів на півострові.

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