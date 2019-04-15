"Крим — тільки початок": Цимбалюк застеріг українців від нового Майдану

Україні не варто побоюватися, що новий президент, хто б ним не став, розвалить державу. Однак чергова революція і дестабілізація ситуації цілком може вилитися в такі наслідки.

Про це у своєму стрімі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк, закликавши українців думати про своє майбутнє на декілька кроків наперед (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не прихильник теорії того, що якщо Зеленський, Порошенко, Іваненко чи хтось іще "косякне", то Україна від цього розвалиться або зникне. Нічого подібного. Найголовніше, що повинно зберігатися, — це стабільність влади. Ми вже не можемо собі дозволити Майдан. Тому що коли Майдан, немає централізованого управління силовими органами. Коли країна починає боротися всередині зі своїми внутрішніми демонами, цим, звісно, скористається наш сусід, який чомусь любить називати себе братом", — зазначив він.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Журналіст порадив українцям не скидати з рахунків те, що цілодобово ллється з екранів російського пропагандистського телебачення. Адже там ретранслюють цілком конкретні плани агресора.

"Ви послухайте, про що вони говорять в російському телевізорі: "Крим — це тільки початок, нам потрібно більше і більше". Вони ж не жартують. Щойно у них буде можливість, вони підуть далі. І тому важливо, щоб ця булава передавалася, а не захоплювалася внаслідок революції", — підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст розповів, що Рада із зовнішньої та оборонної політики при МЗС Росії влаштувала засідання дискусійного клубу для обговорення теми "Світова війна або революція". На пропагандистському заході зокрема порушувалися питання, які стосуються України.

Крім того, Цимбалюк став свідком того, як в Українському культурному центрі в Москві закликали робити вигляд, що між Росією і Україною немає війни, оскільки народи нібито є "братами навіки".

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