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/Розслідування

"Крим пропав!" На півострові вдарилися в ностальгію за Україною

5.6тЧитати матеріал російською

В Криму з ностальгією згадують роки до анексії півострова Росією. Зокрема на одному з місцевих пабліків спалахнула дискусія.

Один із проросійських активістів запитав, "чи було за 20 з гаком років за України дійсно щось зроблено у Криму". Відповіді він отримав вельми несподівані. Скріншоти переписки показав у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець".

Кримчани попросили росіян дати спокій півострову і займатися своїми проблемами.

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Анексія Криму

Анексія Криму

"24"

"З точки зору "кишені" мені було краще!", "Крим кращим був завжди, навіщо ви з нами? Живіть своїм життям і відчепіться!", "Виявляється, у Росії, крім Москви, є Омськ, Рязань, Саратов... І так до нескінченності, де люди виживають, а не живуть. Ось і Крим пропав!" — написали користувачі у відповідях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що Альянс не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська з півострова.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Скирда Женя
Скирда Женя
"Оказывается, в России, помимо Москвы, есть Омск, Рязань, Саратов.... !!! Гениально сказано!!! Помните ,Украинцы,
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагульские пропогондоны очень туповаты,похожи на дятлов,да ,и кстати, во всех названных городах России ,уровень жизни в разы выше чем в перефирийной рагулии,и это факт а не фантазии бандерлога.Когда в Крыму было гуляй-поле рагульское,естественно кому то было лучше,ни законов,ни налогов,кое-кто пановал это понятно.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные..не верьте...этот хмырь крымский бендеровец..в крыму не был лет 6
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