"Крим пропав!" На півострові вдарилися в ностальгію за Україною

В Криму з ностальгією згадують роки до анексії півострова Росією. Зокрема на одному з місцевих пабліків спалахнула дискусія.

Один із проросійських активістів запитав, "чи було за 20 з гаком років за України дійсно щось зроблено у Криму". Відповіді він отримав вельми несподівані. Скріншоти переписки показав у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець".

Кримчани попросили росіян дати спокій півострову і займатися своїми проблемами.

Анексія Криму "24"

"З точки зору "кишені" мені було краще!", "Крим кращим був завжди, навіщо ви з нами? Живіть своїм життям і відчепіться!", "Виявляється, у Росії, крім Москви, є Омськ, Рязань, Саратов... І так до нескінченності, де люди виживають, а не живуть. Ось і Крим пропав!" — написали користувачі у відповідях.

Крым. На евпаторийском паблике рашист поинтересовался, “было ли за 20 с лишним лет при Украине действительно что-то сделано в Крыму?”. Получены интересные ответы - упоротые и адекватные. Прочтите! pic.twitter.com/HAwzYJor18 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що Альянс не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська з півострова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!