Крим повернеться в Україну, Росію "задушать", - Гримчак

Російська Федерація неминуче залишить окупований Крим в силу об'єктивних причин.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. "Патріотичний чад має свою аудиторію, але холодильник має цікаву здатність перемагати", – зауважив він.

За оцінками Гримчака, в даний час пересічні росіяни не схильні співставляти погіршення рівня життя в країні з анексією Криму. Проте, на його думку, це лише питання часу.

У цьому контексті він нагадав про те, як свого часу Радянський Союз під тиском об'єктивних обставин був змушений вивести війська з Афганістану, а через 2 роки – з Чехословаччини, Угорщини та Німеччини. "Тому що перебування їх там стало вже неможливим і з фінансової точки зору для Союзу, і це була вимога цих країн", – сказав він.

Гримчак припустив, що процес повернення Криму буде швидшим, ніж процес виведення радянських військ з цих країн. Цьому буде сприяти санкційний тиск на Росію і зміна пріоритетів Росіян, для яких "отримання чергового гуманітарного вантажу буде набагато важливіше, ніж наявність або відсутність Криму".

Гримчак додав, що процес повернення Криму під контроль України ніяк не пов'язаний з тим, чи буде Володимир Путін на чолі РФ, чи ні. "Потихеньку їх задушать. Нікуди вони не подінуться, і Крим тоді повернеться. А буде Путін, чи не буде – це вже не принципово", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, депутати нелегітимної Державної думи Росії прийняли в першому читанні законопроєкт про визнання екстремістськими закликів до відчуження частини російської території.