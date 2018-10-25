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Крим потопає у смітті, люди — у небезпеці: екологи забили на сполох

21.3тЧитати матеріал російською

За кілька років анексований Крим може перетворитися на смітник через величезну кількість відходів.

Екологи забили на сполох через гори сміття на півострові, повідомляє Крим.Реалії. Серед наслідків назвали появу стихійних звалищ і щурів, які є переносниками багатьох хвороб.

"Все це так чи інакше відіб'ється на здоров'ї жителів Криму", — попередила активістка руху "Вільний Крим" Еміне Ібраїмова.

Як заявив кримський громадський діяч Борис Яремко, проблема утилізації сміття є першочерговою. При цьому, за його словами, самопроголошена влада Криму не вживає дієвих заходів для її вирішення. "Ще кілька років — і Крим перетвориться на величезне звалище. Всі підземні джерела будуть заражені стічними водами з каналізації і сміттєвих полігонів", — застеріг він.

Крим потопає у смітті, люди — у небезпеці: екологи забили на сполох

Звалище у Сімферополі

Крим.Реалії

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На масштаб проблеми звернув увагу і блогер Олександр Горський. "Кримська влада, мабуть, не до кінця розуміє ступінь загрози. Їй достатньо, що сміття вчасно вивозиться з контейнерів, а що далі — це мало кого хвилює", — розповів він.

Крим потопає у смітті, люди — у небезпеці: екологи забили на сполох

Сміття біля Білогорська

Крим.Реалії

Зазначається також, що сміттєва проблема може грати комусь на руку. Так, архітектор Ольга Вечір висловила думку, що звалища Білогорська це дуже прибутковий, так званий "отруйний бізнес", який перебуває в руках мафії, саме через яку за останні роки у Криму не з'явилося жодного сміттєспалювального підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим опинився на межі нової катастрофи через видобуток піску.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ТАКОВА ГОВНА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ВЕЗДЕ МНОГО
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
через несколько лет всякие руссо туристки будут писать типа поехали в Крым как всегда на одтых негде остановиться кругом мусор просто жуть а крымчане просто гады не убирают после нас
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
по ходу на фото это то что оставляют после себя руссо туристо
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