"Крим наш!" Український телеведучий довів до сліз росіянку в прямому ефірі

У прямому ефірі на українському телеканалі росіянка почала вибачатися за анексію Криму і розплакалася.

Так, український телеведучий і блогер Андрій Карпов ("Полтава") запитав у неї, кому належить півострів. "Крим наш, у тому сенсі, що він наш загальний, це надбання всього світу", — відповіла вона (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Росіянка зізналася, що відвідувала півострів у 2015 році і виступала там на музичному конкурсі.

Зі свого боку Карпов пояснив їй наслідки незаконного відвідування півострова. За його словами, вона може стати нев'їзною в країни ЄС після цього.

Росіянка злякалася і почала вибачатися, тому що дуже хоче відвідувати інші країни. "Вибачте мене, будь ласка, я більше не поїду", — сказала вона в сльозах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гіршою версією Росії Крим назвав глава МЗС України Павло Клімкін, чим викликав ажіотаж у мережі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!