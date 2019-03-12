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"Крим наш!" Український телеведучий довів до сліз росіянку в прямому ефірі

3.2тЧитати матеріал російською

У прямому ефірі на українському телеканалі росіянка почала вибачатися за анексію Криму і розплакалася.

Так, український телеведучий і блогер Андрій Карпов ("Полтава") запитав у неї, кому належить півострів. "Крим наш, у тому сенсі, що він наш загальний, це надбання всього світу", — відповіла вона (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Росіянка зізналася, що відвідувала півострів у 2015 році і виступала там на музичному конкурсі.

Зі свого боку Карпов пояснив їй наслідки незаконного відвідування півострова. За його словами, вона може стати нев'їзною в країни ЄС після цього.

"Крим наш!" Український телеведучий довів до сліз росіянку в прямому ефірі

Росіянка злякалася і почала вибачатися, тому що дуже хоче відвідувати інші країни. "Вибачте мене, будь ласка, я більше не поїду", — сказала вона в сльозах.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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