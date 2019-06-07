Крим накрило нове лихо: фото і відео НП

В окупованому Севастополі (Крим) сильна злива затопила вулиці і двори, автомобілі пішли під воду.

Місцеві жителі публікують у соціальних мережах фотографії та відео наслідків стихії (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Вулиця Кожанова, машину по дах затопило", — зазначив Євгеній Мрак у спільноті "Автопартнер Крим".

Також користувачі мереж повідомляють, що на проспекті Перемоги випав град розміром із яйце. В результаті сильного дощу затопленими виявилися кілька районів міста — Козача бухта, автовокзал і центр Севастополя.

Злива у Севастополі Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі Сrimeainfogram, Instagram

"Севастополь, Козача Бухта, машини приймають дощові ванни. Стоки на стоянці? Ні, не чули", — уточнила Юлія Люлько.

А в районі севастопольського автовокзалу вода сягає скла автомобілів, а севастопольці ховаються від дощу у приміщеннях і під навісами.

На вулиці Шабаліна через зливу почався "водоспад": з підпірної стінки вода стікає на проїзну частину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі рознесли нові показові фото з Криму, на яких видно, що, незважаючи на гарну погоду, біля моря немає людей.

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