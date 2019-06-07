ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Крим накрило нове лихо: фото і відео НП

2.3тЧитати матеріал російською

В окупованому Севастополі (Крим) сильна злива затопила вулиці і двори, автомобілі пішли під воду.

Місцеві жителі публікують у соціальних мережах фотографії та відео наслідків стихії (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Вулиця Кожанова, машину по дах затопило", — зазначив Євгеній Мрак у спільноті "Автопартнер Крим".

Також користувачі мереж повідомляють, що на проспекті Перемоги випав град розміром із яйце. В результаті сильного дощу затопленими виявилися кілька районів міста — Козача бухта, автовокзал і центр Севастополя.

Злива у Севастополі

Злива у Севастополі

Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі

Злива у Севастополі

Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі

Злива у Севастополі

Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі

Злива у Севастополі

Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі

Злива у Севастополі

Сrimeainfogram, Instagram

Злива у Севастополі

Злива у Севастополі

Сrimeainfogram, Instagram

"Севастополь, Козача Бухта, машини приймають дощові ванни. Стоки на стоянці? Ні, не чули", — уточнила Юлія Люлько.

Новини
"Поверніть Крим Україні!" Лаврова рознесли за брехню про "референдум"

А в районі севастопольського автовокзалу вода сягає скла автомобілів, а севастопольці ховаються від дощу у приміщеннях і під навісами.

На вулиці Шабаліна через зливу почався "водоспад": з підпірної стінки вода стікає на проїзну частину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі рознесли нові показові фото з Криму, на яких видно, що, незважаючи на гарну погоду, біля моря немає людей.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
УкраїнаСевастополь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel