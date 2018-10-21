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/Розслідування

''Крим на прицілі'': знайшлося моторошне пояснення вигоди Путіна від теракту в Керчі

15.5тЧитати матеріал російською

Теракт у коледжі Керчі в анексованому Криму влада РФ використала для шантажу і залякування народу.

Таку думку висловила кримчанка Зарема Сеітаблаєва (ім'я та прізвище автора змінені в цілях безпеки) у блозі на "Радіо Свобода". Вона вважає, що з цим пов'язаний той факт, що в Росії про трагедію не говорять як про теракт.

"Тероризм по визначенню - це шантаж влади і, відповідно, певні вимоги з боку терористів. Тут же немає ніяких вимог. І це вкладається в підозру "про руку Кремля". По суті, тут ми спостерігаємо феномен, коли шантажують за допомогою терактів не владу, а народ", - написала блогер.

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Вона зазначила, що така ситуація використовується для введення населення у стан постійного стресу, який "отупляє" людину, від чого рейтинги влади зростають. "Саме ось така "отупіла" біомаса і потрібна нинішньому режиму. Нею легше управляти, вона більш довірлива до кремлівської пропаганди", - заявила блогер.

"На жаль, Крим почав повною мірою "куштувати" російські реалії. Кримчани, які не знали терактів, очевидно, опинилися тепер на прицілі. Причому режиму все одно, кого принести в жертву в Криму - кримських татар, українців чи росіян. Хто виявиться на місці чергового "теракту" - тому і не пощастило", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людиниі травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Об'єкти
Росіятерактстрілянинавибух
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
А почему Россию удивляет трагедия в Керчи???? Ведь в Керчи парень всего-то делал то что так нравиться России и россиянам - мочил !!! Это то что нравиться Путину!!! Это то что так нравилось всем россиянам пороговно в фильмах Брат и Брат 2 !!! Это все было в Керчи очень по русски по российски .... Путин пару дней назад призывал к ещё большему ужасу - ядерному .... и России это по душе по ходу ....
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Ну ежели "ростут", то блогер - эксперд.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Пупкин Сережа, си рожа , твои уравняли шансы жителей оккупированного Крыма и всего твоего загона баранов и овец .
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