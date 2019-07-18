"Кремлю вигідно": названа цінність Вишинського для Путіна

Президенту Росії Володимиру Путіну вигідно звільнити скандального редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого в Києві судять за держзраду.

Про значимість Вишинського для Кремля в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що Путін згадував про затримання Вишинського "публічно і неодноразово".

"І публічно артикулював, що той звертався до нього з відповідним письмовим проханням про звільнення. Його значимість дійсно велика", – зазначив Мусієнко.

Експерт також звернув увагу, що "РИА Новости Украина" відноситься до російської медіагрупи "Россия сегодня", яка є "рупором кремлівської пропаганди".

"Вишинський публічно просив про допомогу, і фактично Путін на це реагує. Він демонструє, що "русскоговорящие – соотечественники или не соотечественники – Россия всегда вам может прийти на помощь". Тому, з пропагандистської точки зору, для нього (Путіна. – Ред. ) це дуже вигідно", – підсумував Мусієнко.

У той же час, на його думку, говорити про можливість обміну одного Вишинського на 24 українських моряків-військовополонених поки передчасно.

"Мені здається, що Кремль спробує виторгувати якісь ще більш сприятливі і вигідні умови... Це можуть бути поступки в подальшому виконанні політичної частини Мінських омовленостей, інші питання, які зараз активно обговорюються. Можливо, видати ще когось, крім Вишинського", – припустив він.

Кирило Вишинський most.ks.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", в результаті яких був затриманий головний редактор видання Кирило Вишинський.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада". Сам підозрюваний звинувачення заперечує. Під час судового засідання Вишинський публічно попросив позбавити його громадянства України та надати російське.

15 липня 2019 року прессекретар генпрокурора України Лариса Сарган припустила, що Вишинський важливий для Путіна і його одного можна обміняти на 24 українських моряків-військовополонених та ув'язненого в Росії режисера Олега Сенцова.

Наступне засідання Подільського райсуду Києва у справі Вишинського призначено на 19 липня, о 15:00.

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