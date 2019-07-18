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"Кремлю вигідно": названа цінність Вишинського для Путіна

1.4т Читати матеріал російською

Президенту Росії Володимиру Путіну вигідно звільнити скандального редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого в Києві судять за держзраду.

Про значимість Вишинського для Кремля в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що Путін згадував про затримання Вишинського "публічно і неодноразово".

"І публічно артикулював, що той звертався до нього з відповідним письмовим проханням про звільнення. Його значимість дійсно велика", – зазначив Мусієнко.

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Експерт також звернув увагу, що "РИА Новости Украина" відноситься до російської медіагрупи "Россия сегодня", яка є "рупором кремлівської пропаганди".

"Вишинський публічно просив про допомогу, і фактично Путін на це реагує. Він демонструє, що "русскоговорящие – соотечественники или не соотечественники – Россия всегда вам может прийти на помощь". Тому, з пропагандистської точки зору, для нього (Путіна. – Ред. ) це дуже вигідно", – підсумував Мусієнко.

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У той же час, на його думку, говорити про можливість обміну одного Вишинського на 24 українських моряків-військовополонених поки передчасно.

"Мені здається, що Кремль спробує виторгувати якісь ще більш сприятливі і вигідні умови... Це можуть бути поступки в подальшому виконанні політичної частини Мінських омовленостей, інші питання, які зараз активно обговорюються. Можливо, видати ще когось, крім Вишинського", – припустив він.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

most.ks.ua

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Теми
обмін полоненими російська пропаганда Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Олександр Мусієнко Володимир Путін Кирило Вишинський
Місце
Україна
Теги
полонені моряки Росія
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