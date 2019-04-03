"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу

У "ДНР" поскаржилися на те, що громадяни самопроголошеної "республіки" не могли проголосувати на виборах президента України-2019. Обурення терористів висміяли в мережі.

Так, на одному з пропагандистських ресурсів наводяться слова "міністра закордонних справ ДНР" Наталії Ніконорової, яка, коментуючи виборчий процес у країні, заявила, що Україна "всілякими способами поглиблює розрив із Донбасом".

Журналіст і блогер Денис Казанський на сторінці в Twitter зазначив: "Люди, які оголосили себе незалежною "республікою", обурені, що тепер не можуть голосувати на виборах президента чужої, на їхню думку, держави, яку вони самі називають "країною 404" і яка, на їхню думку, є маріонеткою США".

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

"У цього явища є назва – шизофренія, роздвоєння особистості", "Як у них тільки вкладається: України більше немає, а президент є", "Там у головах не мізки, а каша з якутського гною і кремлівського л*йна", - пишуть у коментарях.

Люди, які оголосили себе незалежною республікою, обурені, що тепер не можуть голосувати на виборах президента чужого на їхню думку держави, яке вони самі називають "країною 404" і яке на їхню думку є маріонеткою США. ааааааааааа https://t.co/Rc2dojseOs - Денис Казанський (@den_kazansky) 3 квітня 2019 р.

Ілюстрація 06237.com.ua

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