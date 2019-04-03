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"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу

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У "ДНР" поскаржилися на те, що громадяни самопроголошеної "республіки" не могли проголосувати на виборах президента України-2019. Обурення терористів висміяли в мережі.

Так, на одному з пропагандистських ресурсів наводяться слова "міністра закордонних справ ДНР" Наталії Ніконорової, яка, коментуючи виборчий процес у країні, заявила, що Україна "всілякими способами поглиблює розрив із Донбасом".

Журналіст і блогер Денис Казанський на сторінці в Twitter зазначив: "Люди, які оголосили себе незалежною "республікою", обурені, що тепер не можуть голосувати на виборах президента чужої, на їхню думку, держави, яку вони самі називають "країною 404" і яка, на їхню думку, є маріонеткою США".

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"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу

twitter.com/den_kazansky

"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу

twitter.com/den_kazansky

"У цього явища є назва – шизофренія, роздвоєння особистості", "Як у них тільки вкладається: України більше немає, а президент є", "Там у головах не мізки, а каша з якутського гною і кремлівського л*йна", - пишуть у коментарях.

"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу
"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу
"Кремлівське л*йно в головах": скарги "ДНРівців" на українські вибори розсмішили мережу

Ілюстрація

Ілюстрація

06237.com.ua

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаНовини ДНРДНРНовини Донбасу
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Так а каким боком «нарот даунбаса» к Украине? У вас свои «кумиры».
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de lik
de lik
Когда мозги заплыли салом- поздно лечить голову, нужна новая:хахлы отрезали Крым от воды, электричества и долго ныли, что хахлов ни за что не любят, а теперь отрезали Донбасс и стонут, что их там тоже не ждут; все таки удивительные животные
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
de lik, --Кацапизм в твоей голове лечится только пулей .
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
""У этого явления есть название – шизофрения, раздвоение личности", - Также и Украина :голосовать не даёт, но почему-то считает эти территории своими, дебелизм.
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