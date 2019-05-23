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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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"Глава" Крыма Аксенов стал миллионером

2.8тЧитати матеріал російською

В Кремле согласовали главу Крыма на второй срок. Центру выгодно иметь на полуострове невзрачного вороватого политика с падающими рейтингами.

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал на днях весьма скромную декларацию, согласно которой за прошлый год он заработал всего 3 млн рублей. При этом в собственности у него нет ничего, даже автомобиля. Впрочем, ему это и не нужно, ведь всей жилплощадью и нежилыми помещениями владеет его жена Елена. Она и зарабатывает существенно больше — 13 млн в год. Кроме того, согласно декларации, в пользовании у Аксеновых дом в Симферополе площадью 577 м². Как выяснил The Insider, он расположен на пересечении Охотничьего переулка и ул. Лихого и записан на тещу главы Крыма Людмилу Добрыню.

В течении всей своей политическая карьеры Аксенов не забывает и о своей семье. Так, по информации The Insider, родственники губернатора зарабатывают на приватизации госсобственности и занимаются разноплановым бизнесом – от похоронных услуг до строительства. Основной же вид заработка — сдача в аренду торговых помещений, которые достаются близким главы Крыма прямиком из госсобственности:

– в результате приватизации сыну крымского руководителя власти передали во владение исторический особняк – объект культурного наследия конца XIX века "Дом купца Х. К. Чирахова". Самая известная достопримечательность Симферополя.

"Глава" Крыма Аксенов стал миллионером

– на тещу, Людмилу Добрыню, записан дом в Симферополе площадью 577 кв. м. и квартира в Москве площадью 234 кв. м. в ЖК Barkli Plaza (стоимость – более ₽400 млн). Жителю Крыма со средней зарплатой в 28 тысяч рублей понадобилось бы больше тысячи лет, чтобы накопить на такое жилье.

"Глава" Крыма Аксенов стал миллионером

– жена главы Крыма Елена Аксенова через ООО "Галс" владеет долей в 39% в крупном (6339 кв. м.) ТЦ "Океан". Ее компаньоном по другой компании "Стэлс-Юг" является Сергей Бородкин – депутат Госсовета Крыма от "Единой России".

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– компания зятя главы Крыма, Кирилла Манусова, при поддержке местных властей приватизирует госсобственность, чтобы после сдавать ее в аренду.

Таким образом, не осталось ни одного члена семьи главы Крыма, который не занимался бы бизнесом в Симферополе.

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Автор
Кремлівський мамкознавецьКремлівський мамкознавець
Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини РосіїКримНовини Криму
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Коментарі на сайті не модеровані
Борисс Робот
Борисс Робот
"Глава" Крыма Аксенов стал миллионером... значит кто то в Крыму стал еще беднее...
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поперечный вадим
поперечный вадим
Был бы хохлом, тогда бы всё это разрушил и сжёг!
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Борисс Робот
Борисс Робот
поперечный вадим, был бы ты натурал не трахался бы в жопу...
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Эй, Крымский Андрей! Держи .уй бодрей.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Вакула Кузнец, он такой Крымский как и Андрей... пивнык он из мухосранска на кокошатнике...
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