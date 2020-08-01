Кремль зажадав у Лукашенка видати заарештованих вагнерівців
Посол Росії зажадав у Мінська звільнити заарештованих росіян. колаж Обозревателя
Росія зажадала у Білорусі якнайшвидшого звільнення затриманих бойовиків ПВК "Вагнер", які є російськими громадянами.
Про це заявив посол РФ в Мінську Дмитро Мезенцев у суботу, 1 серпня, повідомив "Інтерфакс-Захід".
"Ми наполягаємо на якнайшвидшому звільненні наших громадян і щільній взаємодії з правоохоронними органами Білорусі і з адвокатами", – сказав Мезенцев.
Він додав, що в МЗС РФ причини знаходження росіян в Білорусі, які називає Мінськ, вважають "необгрунтованими і надуманими".
"Фактів, що дозволяють вважати, що ці люди були готові до порушення громадського порядку, немає. Поки білоруською стороною вони не пред'явлені", – сказав дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК "Вагнер".
Усього в країну прибуло понад 200 найманців, нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
З'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу "миротворця".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримані, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
Адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих.
Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на видачі вагнерівців, які воювали на Донбасі.
Глава МВС України Арсен Аваков сказав, що правоохоронні органи України передадуть Білорусі дані, які підтверджують злочини бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".