Кремль зажадав у Лукашенка видати заарештованих вагнерівців

Росія зажадала у Білорусі якнайшвидшого звільнення затриманих бойовиків ПВК "Вагнер", які є російськими громадянами.

Про це заявив посол РФ в Мінську Дмитро Мезенцев у суботу, 1 серпня, повідомив "Інтерфакс-Захід".

"Ми наполягаємо на якнайшвидшому звільненні наших громадян і щільній взаємодії з правоохоронними органами Білорусі і з адвокатами", – сказав Мезенцев.

Він додав, що в МЗС РФ причини знаходження росіян в Білорусі, які називає Мінськ, вважають "необгрунтованими і надуманими".

"Фактів, що дозволяють вважати, що ці люди були готові до порушення громадського порядку, немає. Поки білоруською стороною вони не пред'явлені", – сказав дипломат.

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