Кремль завуальовано натякнув, навіщо вбили Бабченка

Російський Telegram-канал "Незыгарь", який вважається "зливним бачком" Кремля озвучив причину вбивства журналіста Аркадія Бабченка в Києві 29 травня.

Так, на каналі спустян кілька годин після вбивства з'явився перепост повідомлення з іншого каналу Larkin.

Зокрема, в повідомленні цинічно вказується, що Бабченко "стільки разів оголошував себе сакральної жертвою і мішенню, що його нарешті почули".

"Зручна сакральна жертва, але не можна не відзначити, що таке рішення занадто банальне і нехитре. Могли б і кого цікавішого вальнуть. Хоча чого чекати від України - в Києві люблять прості рішення", - йдеться в повідомленні.

При цьому сам "зливний бачок" Кремля коментуючи повідомлення від Larkin пише, що "причиною вбивства могло бути все, що завгодно".

"Але сам по собі" сакральний сенс "вбивства опозиційного журналіста в Києві" має як би прочитуватися з першого разу "кожним", - написав "Незыгарь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше криміналіст зауважив підозрілий нюанс у вбивстві Бабченко .